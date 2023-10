VPBank ghi nhận thanh khoản dồi dào

Điểm nhấn trong quý đến từ dư nợ tín dụng tại ngân hàng mẹ tăng trưởng an toàn, có chọn lọc – hậu thuẫn bởi thanh khoản dồi dào và nền tảng vốn vững chắc, trong khi, các công ty thành viên đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương. Ngân hàng đồng thời chốt ngày trả cổ tức tiền mặt trong tháng 11, giữ vững cam kết chia cổ tức tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Tín dụng tăng trưởng chọn lọc, đảm bảo tỷ lệ an toàn thanh khoản

Kết thúc quý 3, bức tranh kinh doanh toàn cảnh của VPBank duy trì gam màu tươi sáng với điểm nhấn tăng trưởng tín dụng vượt trội, trên nền huy động duy trì đà tăng mạnh mẽ cùng một bệ đỡ vốn vững chắc.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ trong quý 3 tăng hơn 22% so với đầu năm, đạt hơn 488 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng tại ngân hàng đang cao hơn nhiều lần so với mức tăng trưởng trung bình ngành 6,9% tới cuối tháng 9. Đáng chú ý, tín dụng trong quý 3 đã tăng 8% so với quý liền trước, phân bổ tương đối đồng đều vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng…, với khối chiến lược Khách hàng cá nhân (KHCN) và SME đóng góp tới gần 60% tổng dư nợ của ngân hàng.

Dư nợ tín dụng của khối KHCN, trong đó, ghi nhận tăng tưởng 19% so với đầu năm đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng, nhờ chiến lược đa phân khúc đón đầu xu hướng hồi phục của nền kinh tế trong các tháng cuối năm 2023. Số liệu thống kê trong quý 3 đã cho thấy các dấu hiệu khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nước tăng trưởng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều thanh khoản, huy động từ khách hàng tại ngân hàng mẹ trong quý 3 tiếp nối nhịp tăng ổn định từ các quý trước, bỏ xa mức trung bình ngành 5,9% để chạm mức tăng gần 35% so với đầu năm. Trong đó, riêng khối KHCN tăng trưởng ấn tượng 60% so với đầu năm, nhờ chiến lược thu hút khách hàng bài bản và chuyên biệt.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) – nguồn vốn chi phí rẻ của ngân hàng, cùng với đó, đạt mức tăng trưởng hơn 22% so với đầu năm, góp phần nâng tỷ lệ CASA lên mức 17% trong cơ cấu nguồn vốn huy động của VPBank, giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn.

Trong nỗ lực giảm thiểu chi phí vốn trong trung-dài hạn, VPBank luôn không ngừng khai thác nguồn vốn ngoại với kỳ hạn dài và chi phí hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là cho vay các dự án xanh hoặc các dự án do phụ nữ làm chủ.

Khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD, kỳ hạn 7 năm, mà VPBank vừa ký kết với Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam đầu tháng 9 vừa qua, là một ví dụ. Việc thành công huy động nguồn vốn ngoại này không những khẳng định uy tín của VPBank trên trường quốc tế mà còn giúp ngân hàng đảm bảo tuân thủ tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ này đạt mức 26,6% tại thời điểm cuối tháng 9, dưới ngưỡng yêu cầu 34%.

Trong khi đó, nền tảng vốn của ngân hàng sẽ tiếp tục được tăng cường sau thương vụ bán vốn cho đối tác chiến lược SMBC, với vốn chủ sở hữu của VPBank tăng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn hệ thống. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ cán mốc gần 19% – dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam được tổ chức này đánh giá.

Mô hình tập đoàn bước đầu hiệu quả, FE Credit có lợi nhuận dương trong quý III

Mô hình tập đoàn được VPBank áp dụng trong quản lý hệ sinh thái đa tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, đã mang lại thành công bước đầu với kết quả kinh doanh của các công ty con cải thiện trong những tháng gần đây.

Cánh tay tài chính tiêu dùng nối dài của VPBank, FE Credit, qua giai đoạn đầu tái cơ cấu đã dần tìm lại quỹ đạo tăng trưởng vốn có từ trước đại dịch. FE Credit, theo đó, đã bắt đầu ghi nhận các khoản lỗ giảm dần và lợi nhuận tăng trưởng dương trong quý 3.

Trong khi đó, VPBankS – công ty chứng khoán mang sứ mệnh khai phá mảng ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản và OPES – công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong hệ sinh thái của VPBank tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của ngân hàng trong quý 3. Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng của 2 công ty con cùng ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng – bám sát kế hoạch đặt ra cho quý 3, mặc dù thị trường vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn trong giai đoạn nền kinh tế dò đường tìm lại đà tăng trưởng.

Và trên tinh thần luôn luôn đổi mới, sáng tạo và đi tiên phong, VPBank đã và đang đầu tư không ngừng nghỉ vào năng lực công nghệ, chất lượng dịch vụ và các giải pháp tài chính tối ưu, nhằm mang tới các trải nghiệm xuất sắc nhất dành cho khách hàng.

Trong quý 3 vừa qua, nắm bắt xu hướng thị trường và thay đổi trong hành vi thanh toán của khách hàng, VPBank đã ra mắt hàng loạt tính năng mới trên Ngân hàng số VPBank NEO, bao gồm giải pháp thanh toán liền mạch qua kết nối với Apple Pay hay tính năng ShopQR hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh đơn giản hóa hoạt động quản lý doanh thu.

Sẵn sàng chia cổ tức tiền mặt

Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Quản trị VPBank đã công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 10/11/2023 và thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức là ngày 20/11/2023.

Kế hoạch chia cổ tức vừa được công bố cho thấy Hội đồng Quản trị đã thực hiện lời cam kết được đưa ra từ phía ban lãnh đạo ngân hàng trong Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm. Theo đó, kể từ năm 2023, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, trong khi vẫn bảo toàn nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong kế hoạch.

Các đợt chia cổ tức bằng tiền mặt trong các năm tiếp theo dự định sẽ được ngân hàng thực hiện sớm hơn trong nửa đầu năm, đáp ứng sự mong mỏi của cổ đông đối với kế hoạch phân chia lợi nhuận của ngân hàng.