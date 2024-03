Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 23.219 đồng/lít (tăng 729 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 24.284 đồng/lít (tăng 741 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 21.014 đồng/lít (tăng 465 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.266 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 17.099 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/3/2024-20/3/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: có sự gia tăng hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga, tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/3/2024 và kỳ điều hành ngày 21/3/2024 là: 98,340 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,900 USD/thùng, tương đương tăng 4,13%); 102,400 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,636 USD/thùng, tương đương tăng 3,68%); 104,758 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,980 USD/thùng, tương đương tăng 2,93%); 104,690 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,416 USD/thùng, tương đương tăng 2,36%); 487,340 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,794 USD/tấn, tương đương tăng 4,91%).

Tại kỳ điều hành trước, xăng E5RON92 giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 22.490 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 14 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S tăng 78 đồng/lít, không cao hơn 20.549 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 97 đồng/lít không cao hơn 20.706 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 299 đồng/kg, không cao hơn 16.432 đồng/kg.