Xây dựng thương hiệu uy tín vì một tương lai đáng sống

Hội nghị “UNESCO Phi chính phủ với Văn hóa Doanh nghiệp thúc đẩy tương lai bền vững” đã diễn ra thành công vào ngày 26/3/2024, do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) phối hợp cùng Hiệp hội Tư vấn Giá trị Nhật Bản SJVE (Society of Japanese Value Engineering).

Ngày Nay xin trích đăng ý kiến của BS chuyên gia Nguyễn Duy Cương tại Hội nghị.

Sản phẩm tốt tạo nên cuộc sống đẹp

Với tôn chỉ “Chỉ có những điều tốt đẹp mới tạo nên cuộc sống tốt đẹp”, cá nhân tôi mong muốn đóng góp cho cộng đồng những sản phẩm thiết thực, và hiệu quả nhất. Doanh nghiệp chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư, nghiên cứu, và áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, đem đến những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong 20 năm cống hiến cho lĩnh vực y khoa, tôi đã sản xuất ra nhiều sản phẩm từ thảo mộc mang thương hiệu “DR.CUONG” như Thanh Lương Thảo, Nhiệt Thanh Thảo, Bình Can Thảo, Tinh dầu Cửa Sổ Vàng... giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Với tôi, “Nam dược cứu Nam nhân”, sức khỏe người Việt hoàn toàn có thể được chăm sóc toàn diện nhờ các vị thuốc dân gian. Tôi luôn tâm niệm y học cổ truyền cần phải được gìn giữ và lưu truyền qua các thế hệ.

Với mong muốn cống hiến “vì một cộng đồng khỏe mạnh”, tôi hướng doanh nghiệp của mình không chỉ phục vụ nước nhà mà còn còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Tôi luôn đề cao tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các nước trong việc cải thiện sức khỏe toàn cầu, để mọi người dân trên toàn thế giới đều được hưởng lợi từ việc nâng cao chăm sóc sức khỏe.

Là người đồng sáng lập Trung tâm Y tế Thế hệ mới (NEWGEN) tại Ba Lan, tôi luôn đề cao tăng cường học hỏi, hợp tác, giao lưu quốc tế để áp dụng và đưa vào thị trường Việt những sản phẩm, TPCN chất lượng, phù hợp nhu cầu của người dân. Là CTHĐQT Miharu Beauty, tôi đã mạnh dạn hợp tác cùng Tập đoàn Aishodo của Nhật Bản, mang đến cho phụ nữ Việt Nam những sản phẩm làm đẹp rõ nguồn gốc xuất xứ, lành tính, chất lượng và an toàn cho da.

Với những đóng góp cho nền y học nước nhà và thế giới trong nhiều năm qua, tôi vinh dự nhận bằng khen từ Trung tâm Thông tin UNESCO nói riêng và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nói chung, trong đó có: Bảng vàng Thương hiệu uy tín Hội nhập Kinh tế Quốc tế dành cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế Phương Đông; Chứng nhận Thương hiệu Hội nhập Quốc tế dành cho chương trình Cửa Sổ Vàng, Bằng khen Thầy thuốc tâm tài Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân. 8 bài thuốc được bảo tồn di sản văn hóa và được nhận bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Được vinh danh Hiền tài nước Việt của Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam...

Bên cạnh lĩnh vực y tế, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến việc cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã sáng lập ra chương trình “Cửa Sổ Vàng”, một chương trình dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ trong giai đoạn từ 0-6 tuổi, nhằm cung cấp những giải pháp giúp cha mẹ có tri thức đúng đắn về cách nuôi dạy con. Bên cạnh chương trình “Cửa sổ vàng”, tôi tự hào vì tạo ra Bibo English - “Thương hiệu sáng tạo Độc bản Châu Á” do Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA 2023 được tổ chức tại Singapore công nhận. Cùng với chương trình “Cửa sổ vàng”, Bibo English, tôi và các cộng sự của mình đã nghiên cứu và cho ra đời một hệ sinh thái tri thức mang tên OnlLearing - cổng trí thức chung dành riêng cho cha mẹ và con trẻ.

Không chỉ cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt cho cộng đồng, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào phim ảnh. Là nhà đầu tư chính của bộ phim “Chạm vào hạnh phúc” (bản Điện ảnh), tôi mong muốn sản phẩm tinh thần này sẽ chạm đến trái tim hàng triệu người dân Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên đất nước đến bạn bè quốc tế.

Hiện tại, tôi cũng đang đầu tư vào bộ phim "Đi về miền huyền thoại". Bộ phim nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ lập nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất quê mình. Qua đó làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam.

Còn rất nhiều dự án văn hóa khác đang được tôi ấp ủ thực hiện trong tương lai. Hi vọng những bộ phim này sẽ góp phần lưu giữ và truyền tải giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc trong lòng công chúng.

Làm tốt công tác xã hội, phát huy tính văn hóa dân tộc trong sản xuất

Từ xưa đến nay, tôi luôn tâm niệm sống hết mình bằng cái Tâm với tinh thần tương thân tương ái rộng mở. Với tôi, “Văn hóa doanh nghiệp” được xây dựng từ những viên gạch nhỏ. Văn hóa ấy được thể hiện qua trách nhiệm đối với xã hội.

Hiện tại, dù sống ở Ba Lan xa xôi nhưng trái tim tôi vẫn hướng về Việt Nam, với hi vọng “lá lành đùm lá rách”, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Nhiều năm qua, tôi đã tham gia các hoạt động thiện nguyên như: Tặng trạm biến áp 400KVA cho xã Tiên Kiên (Phú Thọ); tặng các sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch cho Thị trấn Hùng Sơn, xã Xuân Huy, xã Bản Nguyên, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, xã chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; tặng gạo, dầu ăn, tinh dầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID năm 2020 và tặng quà Tết, tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường An Phú, Tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh năm 2023,...

Ngoài ra, tôi cũng đồng hành cùng Quỹ CARITAS tài trợ 150 ca mổ mắt tại Thanh Ba - Phú Thọ, 100 ca mổ mắt tại Văn Yên - Yên Bái và 100 ca mổ mắt tại Đoan Hùng - Phú Thọ; tặng xe máy, bóng đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ sửa nhà thờ tại xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; tài trợ 1/3 chi phí xây dựng mới Nhà thờ Đồng Huê huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ,... Không những thế, tôi đã cùng Công ty NEWGEN và cộng đồng “Cửa Sổ Vàng” tài trợ xây nhà thờ công giáo tại Tiên Kiên, Phú Thọ.

Suốt nhiều năm qua, tôi và các cộng sự của mình đã tổ chức nhiều buổi ghé thăm, tặng quà và động viên các trẻ em tại nhiều Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,… và trẻ em vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Bình Phước. Qua đó đã chung tay góp sức, làm phong phú thêm dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn của các em, giúp các em học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Năm 2023, tôi đã ủng hộ kinh phí và tích cực tham gia chương trình Về nguồn "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Quảng Trị; tài trợ Chương trình Tri ân Ca nhạc đặc biệt Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc Gia Vị Xuyên - Hà Giang; đồng tài trợ chương trình "Đêm hái sao mơ" Trung thu yêu thương 2023…

Đầu năm 2024, tôi vinh dự trở thành Đại sứ thiện chí do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI) vinh danh. Đây là cơ hội cho tôi được thực hiện mệnh của mình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đây cũng chính là nguồn động lực khích lệ tôi hơn nữa trên hành trình trở thành một doanh nhân có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cống hiến, nỗ lực kiện toàn doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, thích ứng với thời kỳ hội nhập hiện nay.