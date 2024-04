Xét xử ông Đỗ Hữu Ca: Nhiều cơ quan gửi đơn xin giảm nhẹ tội

Bắt đầu phiên xét xử, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh công bố khai mạc phiên xét xử công khai ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo. Các bị cáo gồm Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và thuộc cấp Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc "Nhận hối lộ". 8 bị cáo còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về 2 tội: "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Trốn thuế".

Sau phần kiểm tra căn cước các bị cáo, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh giữ quyền công tố công bố cáo trạng đối với 13 bị cáo.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, ông Đỗ Hữu Ca cũng được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác; đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đước.

Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan ông Ca từng công tác và địa phương, nơi ông Ca sinh sống, có gửi đơn đến TAND tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông, trong đó có Hội Luật gia TP.Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng…

Trong đơn gửi đến tòa, Công an TP.Hải Phòng cho biết ông Đỗ Hữu Ca khi giữ chức vụ Giám đốc, Công an TP.Hải Phòng đã đạt nhiều thành tích như: triệt phá các băng, ổ tội phạm, đảm bảo ANTT từ thành thị tới nông thôn, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an TP.Hải Phòng đã nhận được nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng. Bản thân ông Ca được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Từ đó, Công an Hải Phòng đề nghị tòa "xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca".

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2021, ông Đước và vợ đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10.2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đước bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ "chạy tội".

Vợ của ông Đước là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca (tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình.

Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỉ đồng, ông Ca yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo việc. Từ cuối tháng 10.2022 đến tháng 12.2022, vợ chồng ông Đước đã 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc "chạy án".

Trong quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Hữu Ca khai nhận vợ chồng Đước từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Sau 4 lần đưa tiền cho ông Ca nhờ "chạy tội", tổng số tiền ông Ca nhận là 35 tỉ đồng.

Đỗ Hữu Ca khai nhận, bản thân ông đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đước.

Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước. Theo cáo trạng, từ tháng 3.2013 đến 5.2022, qua việc mua bán hóa đơn trái phép, vợ chồng Trương Xuân Đước thu lợi bất chính hơn 41 tỉ đồng.

Để việc mua bán hóa đơn trái phép không bị phát hiện, Đước đã tìm đến ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, nhờ "giúp đỡ". Ông Đương và thuộc cấp của mình là Đỗ Thanh Hoài đã "vẽ đường" cho vợ chồng Đước kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, Đương và Hoài còn yêu cầu vợ chồng Đước thực hiện một số nội dung như kê khai thuế hằng tháng phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra thấp xuống so với thực tế tổng số hóa đơn trái phép đã xuất cho khách hàng từ 3 đến 4 tỉ đồng/tháng để tránh bị nghi ngờ. Lý do bởi huyện Cát Hải là địa bàn biển đảo, xa đất liền, việc làm ăn kinh doanh khó khăn nên không thể kê cao.

Tiếp đó, mỗi doanh nghiệp thành lập mới để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn tại huyện Cát Hải thì vợ chồng Đước phải chi phí số tiền là 50 triệu đồng và hằng tháng phải chi tiền "ăn chia" cho Đương và Hoài theo tỉ lệ 3 triệu/1 tỉ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ tháng 8.2021 đến tháng 8.2022, vợ chồng Đước đã đưa tổng cộng 362 triệu đồng cho Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài.

Trong đó có 70 triệu đồng tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương, 100 triệu đồng tiền thành lập thêm hai công ty (Công ty Thăng Long Hải Phòng và Công ty Nguyễn Gia) cùng 192 triệu đồng tiền chi phí theo tỉ lệ 3 triệu đồng/1 tỉ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) theo thỏa thuận đã thống nhất trước đó.