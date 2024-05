Xuyên đêm tìm kiếm hai công nhân mất tích trên sông Ba

(Ngày Nay) - Tối 15/5, tại khu vực sông Ba (đoạn qua xã Hoà An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), một số công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam (thuộc dự án thành phần Chí Thạnh – Vân Phong) đang trên đường về lán trại để nghỉ ngơi thì xảy ra vụ tai nạn lật sõng (một loại thuyền nhỏ). Hậu quả khiến một công nhân tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện và hai người đang mất tích.

Thông tin về các công nhân gặp nạn đang được chính quyền địa phương cập nhật.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của quân đội, công an phối hợp với địa phương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích suốt trong đêm. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích cần chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp phải nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối, nước trên sông Ba lên cao và chảy mạnh.