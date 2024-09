201 người chết và mất tích do bão số 3 cùng mưa lũ tính đến 9 giờ ngày 11/9

Cụ thể tại một số địa phương: Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích); Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích). Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích). Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích). Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền). Phú Thọ: 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3; tại Phú Thọ sẽ xuống dưới mức báo động 2, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 3, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3, lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3; lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3; lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh vào trưa 11/9, trên mức báo động 2 và dưới báo động 3.Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động 2; tại Phú Thọ xuống mức báo động 1; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 2; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Lục Nam biến đổi chậm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thái Bình biến đổi chậm ở trên mức báo động 3, lũ trên sông Hoàng Long sẽ xuống chậm ở mức báo động 3; lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm và ở dưới mức báo động 2.

Cảnh báo, trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng - Thái Bình.