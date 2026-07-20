500 ngày đêm nối nhịp trở về: Hành trình "trả lại tên" cho các liệt sỹ

Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G (Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua. Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

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Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 (Ngày Nay) - Tây Ban Nha đã vượt qua ĐT Argentina với tỉ số 1-0 trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup 2026. Các chuyên gia bóng đá hàng đầu đều cho rằng chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng.