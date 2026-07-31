Quảng Trị: Xử lý xe bồn dừng đỗ trái quy định, tiếp tục làm rõ hành vi xả thải ra môi trường từ phản ánh của phóng viên

(Ngày Nay) - Từ phản ánh của phóng viên về việc một xe bồn bê tông dừng, đỗ trên đoạn đường cong để rửa máng, xả nước thải xuống kênh mương tại xã Trường Ninh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý vi phạm. Đối với nội dung phản ánh về xả thải, chính quyền xã Trường Ninh sẽ làm việc với doanh nghiệp trong tuần tới để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 11 giờ 32 phút ngày 28/7/2026, xe bồn bê tông mang biển kiểm soát 73C-061.91, bên trên đầu xe có dòng chữ "Công ty TNHH XD Đức Thắng", dừng đỗ trên đoạn đường cong thuộc tuyến đường xã Trường Ninh.

Sau khi hoàn thành việc vận chuyển bê tông, tài xế tiến hành vệ sinh máng xả và bồn chứa của xe. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình này, lẫn cặn bê tông, không được thu gom mà xả xuống phần vệ đường rồi chảy trực tiếp vào hệ thống kênh mương dọc tuyến. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, hệ thống thoát nước, đồng thời làm mất mỹ quan khu vực nếu không được xử lý đúng quy định.

Đáng chú ý, việc xe bồn dừng, đỗ tại vị trí đường cong khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Trong thời gian phương tiện dừng tại đây, nhiều ô tô và xe mô tô khi lưu thông qua khu vực buộc phải đè lên vạch kẻ đường liền, lấn sang phần đường ngược chiều để tránh xe bồn. Với đặc điểm là đoạn đường cong có tầm nhìn hạn chế, tình huống này làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng tiến hành xác minh và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế N.V.D đã có hành vi dừng, đỗ xe tại vị trí đường cong và lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Liên quan đến nội dung phản ánh về việc xả nước thải ra môi trường, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Kinh tế xã Trường Ninh cho biết, trong tuần tới đơn vị sẽ mời doanh nghiệp có phương tiện liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên cho thấy, cùng với việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và bê tông thương phẩm cần xây dựng văn hóa giao thông và văn hóa doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể. Không dừng, đỗ phương tiện tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; không xả nước thải từ quá trình vệ sinh phương tiện ra môi trường; chủ động thu gom, xử lý chất thải đúng quy định là những yêu cầu tối thiểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm.

Văn hóa giao thông không chỉ được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mà còn ở ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự an toàn của cộng đồng. Mỗi hành vi dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, mỗi việc làm có trách nhiệm trong quá trình vận hành phương tiện đều góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường phải trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người điều khiển phương tiện. Việc thu gom, xử lý chất thải đúng quy định không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Vụ việc trên cho thấy, sự chủ động tiếp nhận thông tin, phối hợp kiểm tra và xử lý kịp thời của lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời khẳng định tinh thần văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Sự đồng hành của báo chí với các cơ quan quản lý trong việc phát hiện, phản ánh và giám sát các hành vi vi phạm cũng góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.