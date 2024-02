7 nhạc phẩm tiếng Anh "kinh điển" về năm mới

Dưới đây là danh sách những bài hát hiện đại về năm mới bằng tiếng Anh được ưa chuộng trên toàn cầu do tờ Guardian (Anh) tổng hợp.

Abba - Happy New Year (1980)

Bài "Happy New Year" của nhóm nhạc huyền thoại Thụy Điển Abba nằm trong album Super Trouper của họ. Mặc dù có một đoạn điệp khúc hấp dẫn đã trở thành thương hiệu, nhưng lời bài hát lại rất buồn bã. “Không còn rượu sâm panh/Và pháo hoa đã kết thúc”, nữ ca sĩ Agnetha Fältskog ngân nga trước khi suy ngẫm về tình trạng của thế giới và nhiều băn khoăn khác. Nhưng vẫn còn đó một tia hy vọng le lói: “Mong cho tất cả chúng ta có tầm nhìn/Về một thế giới mà mọi láng giềng đều là bạn bè”. Bài hát được thu âm ở Barbados vào tháng 1/1980.

Sugababes - New Year (2000)

New Year là đĩa đơn thứ hai trong album đầu tay One Touch của nhóm nhạc nữ Sugababes (Anh). Các thành viên của Sugababes là Siobhán Donaghy, Mutya Buena và Keisha Buchanan đã chung tay sáng tác một phần bài hát này. New Year xoay quanh cuộc chia tay vào Giáng sinh một năm sau và khả năng hồi sinh mối quan hệ. Đây là một bản ballad pop - R&B với phần hòa âm nhịp nhàng thể hiện giọng hát có hồn, sớm phát triển của các thành viên Sugababes.

Taylor Swift - New Year’s Day (2017)

Bài hát nằm trong album phòng thu thứ sáu Reputation của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift. Nội dung bài hát kể về hậu quả của đêm tiệc tùng vào ngày trước đó. Taylor Swift hát: “Có ánh sáng lấp lánh trên sàn sau bữa tiệc/Các cô gái mang giày xuống hành lang”. Taylor Swift đồng sáng tác bài hát cùng Jack Antonoff và họ lấy cảm hứng từ ca sĩ, nhạc sĩ gạo cội người Canada Joni Mitchell.

U2 - New Year’s Day (1983)

“New Year’s Day” được phát hành dưới dạng đĩa đơn đầu tiên trong album War năm 1983 của ban nhạc U2. “New Year’s Day” là bản hit đầu tiên lọt vào Top 10 Vương quốc Anh của ban nhạc.

Mariah Carey – Auld Lang Syne (The New Year’s Anthem) (2010)

Rất nhiều nghệ sĩ đã thể hiện bài hát dân gian Auld Lang Syne, nhưng điều đặc biệt về cách diễn giải của “họa mi” nước Mỹ Mariah Carey trong album phòng thu thứ 13 Merry Christmas II You của cô vẫn gây ấn tượng đặc biệt.

Ella Fitzgerald - What Are You Doing New Year’s Eve?

Được viết bởi nhạc sĩ người Mỹ Frank Loesser vào năm 1947, bài hát thấm đượm tâm sự này lần đầu tiên được ghi âm bởi Margaret Whiting. Từ đó đến nay, "What Are You Doing New Year’s Eve?" đã được nhiều ca sĩ trình diễn lại, nhưng bản trình diễn của nữ ca sĩ nhạc Jazz người Mỹ Ella Fitzgerald có lẽ được biết đến nhiều nhất.

Bing Crosby – Let’s Start the New Year Right (1942)

Bài hát thể loại nhạc Blues này có nội dung trọng tâm về lối sống lành mạnh, với khuynh hướng lãng mạn. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Mỹ Irving Berlin và được Bing Crosby cùng dàn nhạc của ông biểu diễn để làm nhạc nền cho một cảnh trong bộ phim ca nhạc Holiday Inn. Bài hát có ca từ mang đầy hy vọng và lành mạnh.