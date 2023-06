Ấn Độ nỗ lực giảm thiểu các ca tử vong do nắng nóng

Ngày 20/6, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu các trường hợp tử vong do nhiệt độ tăng cao, sau khi có báo cáo về một số ca tử vong do đợt nắng nóng gay gắt xảy ra trong tuần này.

Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya cho biết các quan chức hàng đầu đã họp bàn để giải quyết "các vấn đề phát sinh từ cái nóng 'như thiêu như đốt' trên khắp đất nước", cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Ông cho biết thêm Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã "được chỉ đạo lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để ngăn chặn các ca tử tử vong do đợt nắng nóng và say nắng trong thời gian tới".

Nhiệt độ tăng cao đang khiến mùa Hè ở Ấn Độ trở nên nóng nực hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở các khu vực đô thị bê tông hóa. Miền Bắc và miền Đông của Ấn Độ đã chứng kiến nhiệt độ lên tới 46 độ C trong tuần này. Các cơ quan y tế báo cáo hàng loạt ca nhập viện và tử vong do say nắng. Các quan chức tại cơ quan quản lý thảm họa của bang Bihar xác nhận có 9 ca tử vong vì say nắng trên địa bàn. Trong khi đó, khoảng 375 người đã được đưa tới bệnh viện vì các vấn đề sức khỏe khác nhau liên quan đến nắng nóng. Giới chức bang Uttar Pradesh đang điều tra gần 60 ca tử vong được truyền thông cho rằng do nhiệt độ tăng cao ở quận Ballia. Tuy nhiên, Thứ trưởng Y tế Mayankeshwar Sharan Singh cho biết khó có khả năng tất cả các ca tử vong đều do nắng nóng bởi một số người có bệnh lý từ trước.

Các nhà khoa học cho biết những đợt nắng nóng như vậy đang trở nên khắc nghiệt hơn và diễn ra với tần suất thường xuyên hơn trên khắp Nam Á do hậu quả của biến đổi khí hậu.