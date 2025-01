Báo động số ca tử vong do ung thư liên quan đồ uống có cồn ​

Ông Murthy nêu rõ: “Đồ uống có cồn là một nguyên nhân gây ung thư đã được xác định rõ và hoàn toàn có thể phòng ngừa. Tuy nhiên, phần lớn người Mỹ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ này”. Con số tử vong liên quan đến ung thư do đồ uống có cồn cao hơn nhiều so với 13.500 ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến đồ uống có cồn tại Mỹ mỗi năm.

Vì lý do đó, Tổng Y sĩ Vivek Murthy kêu gọi áp dụng nhãn cảnh báo đặc biệt trên tất cả các sản phẩm đồ uống có cồn, nhằm thông báo về nguy cơ gây ung thư. Ông cũng kêu gọi đánh giá lại giới hạn tiêu thụ đồ uống có cồn dựa trên các bằng chứng mới nhất về mối liên hệ giữa loại đồ uống này và ung thư, đồng thời tăng cường các chiến dịch giáo dục để nâng cao nhận thức của công chúng.

Hiện tại, luật pháp Mỹ yêu cầu mọi loại đồ uống có cồn bán trên thị trường phải có nhãn cảnh báo về nguy cơ gây dị tật thai nhi khi phụ nữ mang thai tiêu thụ, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc. Tuy nhiên, những cảnh báo này chưa được cập nhật kể từ năm 1988.

Khuyến cáo của Tổng Y sĩ nhấn mạnh rằng việc cập nhật nhãn cảnh báo và mở rộng giáo dục cộng đồng là bước đi quan trọng để giúp người dân hiểu rõ hơn về mối nguy hại từ đồ uống có cồn. Việc dán nhãn cảnh báo và điều chỉnh chính sách tiêu thụ đồ uống có cồn có thể tạo ra thay đổi lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng do bệnh ung thư gây ra tại Mỹ. Mặc dù vậy, biện pháp này sẽ cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.