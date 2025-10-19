Ảnh hưởng của bão Fengshen gây nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền

(Ngày Nay) - Dự báo đến 7 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão Fengshen không thay đổi về cường độ, hướng di chuyển. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông biển động rất mạnh, gây nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền.

Hồi 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 21/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, dự báo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.