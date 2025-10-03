Bão Matmo có khả năng mạnh thêm, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 04/10, bão Matmo, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Lúc 13 giờ ngày 04/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí dự kiến ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.Cường độ gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 13 giờ ngày 05/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và còn khả năng mạnh thêm.

Vị trí dự kiến ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Bắc và từ kinh tuyến 108,0 đến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Lúc 13 giờ ngày 06/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí dự kiến ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Từ ngày 04/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ trên sông Cầu, sông Lô, sông Thương

Từ ngày 05/10 đến 9/10/2025, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2; hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả lên mức báo động 1-2