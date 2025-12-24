Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm

(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm

Theo thống kê, thành phố Hà Nội có tổng số 103 địa điểm kinh doanh bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, thực tế quản lý cho thấy, hoạt động kinh doanh pháo hoa hợp pháp vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: một số địa điểm kinh doanh chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; hóa đơn bán lẻ ghi chưa đầy đủ thông tin người mua theo quy định… Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều vi phạm, yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy trong quá trình kinh doanh pháo hoa.

Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/11/2025, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá 166 vụ việc với 200 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng pháo. Trong đó, có 14 vụ sản xuất trái phép với 27 đối tượng; 25 vụ mua bán trái phép với 34 đối tượng; 12 vụ vận chuyển trái phép với 13 đối tượng; 40 vụ tàng trữ trái phép với 48 đối tượng và 75 vụ sử dụng trái phép với 78 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.518 kg pháo, trên 56 kg thuốc pháo cùng 1.305 quả, hộp, ống pháo các loại.

Riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 33 đối tượng, thu giữ 688 kg pháo nổ. Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng chức năng xác định rõ thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn pháo nổ, bán ra thị trường.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, UBND phường, xã và Công an cơ sở tổ chức kiểm tra định kỳ, hậu kiểm, đánh giá các điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với toàn bộ các cơ sở kinh doanh pháo hoa trong diện quản lý, cả khi cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Trong dịp này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức cho người bán hàng, đại diện các cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh pháo hoa. Đây là bước quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tăng cường công tác quản lý, giám sát; qua đó góp phần bảo đảm cho người dân Thủ đô đón mùa lễ, Tết an toàn và văn minh.

