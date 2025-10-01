Yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(Ngày Nay) - Hồi 10 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 11/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo nội dung văn bản trên, sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ban chỉ đạo cũng lưu ý các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

