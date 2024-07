Anh lên kế hoạch tái khởi động đàm phán FTA với một loạt quốc gia

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/7, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sang ngày 31/7, khu vực này giảm mưa, còn ở mức mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C, sau đó tăng lên 34 độ C; nhiệt độ ban đêm 25-27 độ C.