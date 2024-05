Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gia tăng người trẻ bị nhồi máu cơ tim

(Ngày Nay) - Lý do khiến nhiều người trẻ bị nhồi máu cơ tim đến từ áp lực công việc, stress, mất ngủ, béo phì, lối sống không lành mạnh...

BS. Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng nói về nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ:

Theo BS. Nguyễn Huy Hoàng, trước đây, các ca bị nhồi máu cơ tim thường ở người cao tuổi, nhiều bệnh nền; nhưng thời gian gần đây, nhiều ca bệnh lại là người trẻ tuổi. Tình trạng này xảy ra do cục máu đông hoặc mảng xơ vữa trong mạch máu bị bong tách ra, di chuyển trong động mạch vành gây tắc động mạch vành, nhất là trên nền động mạch vành đã bị xơ vữa.

Động mạch vành là động mạch nuôi cơ tim, ít có các nhánh ngang, chủ yếu là những “con đường độc đạo” vì vậy khi tắc động mạch vành, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao; làm cho một vùng cơ tim bị chết đi, có thể rối loạn nhịp tim, gây suy tim cấp hoặc ngừng tim.

Theo BS. Nguyễn Huy Hoàng, lý do khiến số người trẻ bị nhồi máu cơ tim tăng lên có rất nhiều, nhưng được cho là do một số nguyên nhân chính như: Áp lực công việc gây căng thẳng, stress, ngủ kém; hút thuốc lá và sử dụng rượu bia; do lối sống ít vận động, ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn dẫn tới bị thừa cân, béo phì…

Để phòng tránh các bệnh về tim mạch, nhất là nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyến cáo: Người dân cần thường xuyên đi khám, kiểm tra các chỉ số như: Mỡ máu, đường huyết, huyết áp… đặc biệt cần tích cực vận động, tập thể dục và có lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc; không ăn đồ ăn chế biến sẵn. Người dân cũng có thể tăng cường bổ sung Omega 3 trong các bữa ăn hàng ngày để có thể tăng cường bảo vệ tim mạch.