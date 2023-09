Bamboo Airways ký kết hợp tác phát triển thị trường khách du lịch Úc đến Việt Nam

(Ngày Nay) - Thông tin "bệnh đau mắt đỏ do virus entero có khả năng lây lan qua đường nước nên nếu chất lượng nước uống không tốt thì có thể cả gia đình đều bị bệnh" là hoàn toàn không đúng.

(Ngày Nay) - Tối 11/9, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ.