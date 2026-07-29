Năm 2027 sẽ thi tốt nghiệp THPT song song hình thức trên giấy và trực tuyến (Ngày Nay) - Dự kiến năm 2027, thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy, sử dụng chung nội dung đề thi đối với các môn trắc nghiệm, khác nhau chủ yếu ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả.

Ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030 (Ngày Nay) - Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ.

Giai đoạn bất ổn mới của thị trường năng lượng toàn cầu (Ngày Nay) - Khu vực Trung Đông một lần nữa khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh khi xuất hiện các biến số mới liên quan lực lượng Houthi ở Yemen và eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ.

Nhiều nước trên thế giới cảnh báo nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C (Ngày Nay) - Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng mới từ ngày 29/7 có thể khiến nhiệt độ lên tới 42 độ C ở một số khu vực, tại Pháp, nhiệt độ có thể đạt 40 độ C kèm gió khô, tiếp tục gây áp lực cho công tác chữa cháy.

Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (Ngày Nay) - Chính phủ tập trung cải thiện quy trình xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý pháp luật.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 12 điểm ùn tắc giao thông còn lại (Ngày Nay) - Hà Nội đang đẩy mạnh công tác xử lý 12 điểm ùn tắc giao thông cuối cùng, kết hợp công nghệ và phối hợp nhiều ngành để giảm ùn tắc hiệu quả.

LHQ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu (Ngày Nay) - Ngày 27/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc cuộc họp kéo dài 6 ngày tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm đánh giá tiến độ thực hiện 23 mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học được đề ra trong Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal năm 2022.

Nhật Bản: Ghi nhận một số thiệt hại ban đầu từ động đất (Ngày Nay) - Trung tâm Y tế khu vực phía Bắc Yatsushiro, nằm tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), cho biết tính đến 18h ngày 28/7 theo giờ địa phương (16h cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã có hơn 50 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trước đó cùng ngày, trong số này có một số người bị đồ vật đè làm gãy xương.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững ký Quyết định số 84/QĐ-HĐQGPTBV ngày 27/7/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng này.