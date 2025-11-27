Bão số 15 mạnh thêm, giữ nguyên hướng di chuyển

(Ngày Nay) - Bão số 15 mạnh thêm và vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (89-117km/h) (lúc 13 giờ mạnh cấp 9), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h. Bão có khả năng mạnh thêm và có cường độ cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3

Đến 19 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h, cường độ cấp 10 - 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 7 - 9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.