Cảnh báo gió mạnh, sóng cao trên Biển Đông do tác động của áp thấp nhiệt đới

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh, sóng cao.
Cảnh báo gió mạnh, sóng cao trên Biển Đông do tác động của áp thấp nhiệt đới ảnh 1
Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Sau đó đến 13 giờ ngày 25/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Phlippines với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 13 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của của áp thấp nhiệt đới/bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng đêm 26 - 28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

