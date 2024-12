Bế mạc Phiên họp thứ 40 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Ngày Nay) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 11/12 đã xác nhận rằng Saudi Arabia sẽ đăng cải tổ chức World Cup 2034, trong khi World Cup 2030 sẽ chủ yếu do ba quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng tổ chức.

(Ngày Nay) - Chiều 11/12 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 79 đã nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và kéo dài tại Dải Gaza.

(Ngày Nay) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.