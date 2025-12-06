Bệnh viện Đông Đô: 15 năm "niềm tin và khát vọng"

(Ngày Nay) - Bệnh viện Đông Đô vừa tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và ra mắt Ngân hàng Mô, mở ra cơ hội chữa lành đôi mắt và hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Sự kiện vừa diễn ra vào chiều 5/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đến dự và phát biểu chúc mừng.

Nỗ lực phát triển y tế theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị

15 năm – một chặng đường không quá dài nhưng đủ để khẳng định vị thế và giá trị của Bệnh viện Đông Đô trong lĩnh vực y tế.

Từ những ngày đầu thành lập vào năm 2011, Bệnh viện Tim Đông Đô (nay là Bệnh viện Đông Đô) đã mang trong mình sứ mệnh cao cả: trở thành điểm tựa vững chắc cho sức khỏe cộng đồng, nơi gửi gắm niềm tin của hàng trăm nghìn bệnh nhân trên khắp cả nước.

Với tầm nhìn chiến lược, Bệnh viện Đông Đô đã mạnh dạn đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến bậc nhất, đạt chuẩn quốc tế. Từ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, hệ thống xét nghiệm tự động đến các phương pháp điều trị tiên tiến, bệnh viện luôn đặt mục tiêu mang đến sự chính xác, an toàn và hiệu quả cao nhất cho người bệnh.

Bệnh viện tự hào quy tụ đội ngũ y bác sĩ xuất sắc, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản tại các cơ sở y tế uy tín trong và ngoài nước như: Giáo sư Nguyễn Lân Việt – Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; Giáo sư Đỗ Doãn Lợi – Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam; TTND.PGS.TS Phạm Thị Hồng Thi - Nguyên Phó viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam…

Trong 15 năm qua, Bệnh viện Đông Đô đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, từ những ca bệnh đơn giản đến những trường hợp phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự phát triển của bệnh viện mà còn là minh chứng cho niềm tin mà cộng đồng đã dành cho Đông Đô. Một số thành tựu nổi bật có thể kể đến như: Mắt Đông Đô là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng các công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại như CLEAR và SmartSight – những công nghệ dẫn đầu xu hướng điều trị tật khúc xạ toàn cầu hay phẫu thuật đục thủy tinh thể không dao Femto Cataract. ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy - Mắt Đông Đô 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Bác sĩ đứng đầu châu Á về số ca phẫu thuật SmartSight thành công.

Tại Bệnh viện Đông Đô, hơn 10.000 em bé IVF chào đời khỏe mạnh, năm 2025, Đông Đô IVF Center đánh dấu vị thế tiên phong, dẫn đầu công nghệ, tỷ lệ thành công vượt trội và lọt Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN. Đông Đô IVF Center là đơn vị tiên phong dẫn đầu các công nghệ như Piezo ICSI; công nghệ LensHooke CA0; công nghệ LensHooke R11 Plus tại Việt Nam.

Ngoài ra, Trung tâm nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đông Đô cũng đã triển khai thành công hàng loạt kỹ thuật nội soi can thiệp nâng cao như: Cắt polyp, thắt trĩ bằng vòng cao su, kẹp clip cầm máu, thắt tĩnh mạch thực quản. Và đặc biệt là EMR (cắt hớt niêm mạc), ESD (cắt tách dưới niêm mạc) – các kỹ thuật hiện đại trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa...

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đông Đô, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những nỗ lực và thành quả đạt được trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lấy người bệnh làm trung tâm tại đơn vị 15 năm qua. "Tôi đánh giá những thành quả của bệnh viện không chỉ mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân trong nước mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân phải ra nước ngoài chữa bệnh. Bệnh viện trở thành điểm đến của nhiều bệnh nhân quốc tế và kiều bào, góp phần tích cực vào phát triển du lịch y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Ra mắt Ngân hàng Mô Bệnh viện Đông Đô

Từ tháng 9 năm 2025, Bộ Y tế chính thức cấp phép cho Bệnh viện Đông Đô vận hành Ngân hàng mô, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển mạng lưới ghép mô tại Việt Nam và nâng cao chất lượng chăm sóc nhãn khoa, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người bệnh.

Việc công bố Ngân hàng Mô đánh dấu một bước đi chiến lược trong lộ trình hoàn thiện “hệ sinh thái điều trị” của Bệnh viện Đông Đô. Trung tâm mới đảm nhiệm trọn vẹn chuỗi quy trình theo chuẩn quốc tế - từ tiếp nhận, sàng lọc, kiểm định chất lượng, bảo quản, truy vết đến phân phối mô cho lâm sàng. Hệ thống kho lưu trữ đạt chuẩn, quy trình vận hành được chuẩn hóa cùng nền tảng quản trị dữ liệu số giúp bảo đảm an toàn sinh học, duy trì tính toàn vẹn mô và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến (trong đó có ghép giác mạc), rút ngắn thời gian chờ, tăng khả năng tiếp cận và nâng độ tin cậy kết quả điều trị cho người bệnh.

Không chỉ giác mạc, Ngân hàng Mô còn lưu trữ và bảo quản màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh - nguồn mô quý cho điều trị các bệnh lý bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu phức tạp. Việc chủ động nguồn giác mạc và màng ối giúp Đông Đô ứng phó nhanh với các ca cấp cứu tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm phụ thuộc vào nguồn mô bên ngoài, tăng tỷ lệ thành công của ghép và các điều trị chuyên sâu, mở ra cơ hội phục hồi cho những bệnh nhân tưởng chừng không còn hy vọng.

Hệ thống lưu trữ tại Bệnh viện Đông Đô được vận hành hoàn toàn tự động, mã hóa và bảo mật theo chuẩn quốc tế. Chỉ sản phụ hoặc người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin về mẫu tế bào. Tất cả quy trình thu nhận, xử lý, tăng sinh và lưu trữ tế bào đều tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất do Bộ Y tế phê duyệt, đảm bảo chất lượng mẫu ổn định trong suốt thời gian lưu giữ.

Đây là bước tiến mang tính hệ thống: chủ động tiếp cận nguồn giác mạc, màng ối hiến tặng và từng bước giải quyết tình trạng khan hiếm mô ghép kéo dài nhiều năm. Ngân hàng Mô Bệnh viện Đông Đô được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa những tấm lòng hiến tặng và hàng nghìn bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ngày trở lại với ánh sáng.

Ngân hàng Mô nhận được sự cố vấn trực tiếp của Giáo sư Naoshi Shinozaki—chuyên gia hàng đầu với hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực ghép giác mạc, ngân hàng mô và phát triển hệ thống y tế chất lượng cao. Giáo sư Shinozaki là một trong những chuyên gia tiên phong về đạo đức, tiếp cận và an toàn trong ghép mô & nội tạng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Ông hiện đảm nhiệm các vai trò quản trị – học thuật tại Nikko Academy, Eye Health Foundation Eye Bank, Trung tâm Quốc gia về Lão khoa & Lão hóa (Nhật Bản) và Trường Đại học Y Kyorin; đồng thời là cố vấn cấp cao cho nhiều chương trình hợp tác y học tái tạo tại Nhật Bản, Singapore và châu Âu.

Tại buổi lễ kỉ niệm 15 năm thành lập, Bệnh viện Đông Đô vinh dự được tập đoàn NIDEK (Nhật Bản) trao Chứng nhận Trung tâm xuất sắc về công nghệ nhãn khoa tiên tiến của NIDEK theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản, thể hiện sự đổi mới, chính xác và độ tin cậy vượt trội, nâng tầm dịch vụ chăm sóc nhãn khoa trở thành bệnh viện mắt hàng đầu Việt Nam.