Bộ GD-ĐT chính thức công bố bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hôm nay, 26/12.

Lý giải về việc chọn bộ sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm tính khoa học – sư phạm – pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả các yêu cầu trên. Cụ thể, bộ sách bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học – sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ sách giáo khoa hiện hành.

Bộ sách có tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc).

Việc chọn bộ sách này cũng hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh, phụ huynh do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và toàn xã hội để triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà giáo để không ngừng hoàn thiện học liệu, nâng cao chất lượng dạy – học, góp phần thực hiện thành công đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.

Việc ban hành quyết định triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 281/NQ-CP, từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Đây là định hướng chiến lược nhằm chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học liệu quốc gia.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa cho người dân, tạo sự công bằng giáo dục, hỗ trợ giáo viên – học sinh tiếp cận nội dung học tập nhất quán, liên thông từ lớp 1 đến lớp 12. Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa sách giáo khoa, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.