Đẩy mạnh y tế số và AI tại Vietnam Medi-Pharm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Vietnam Medi-Pharm 2026 là diễn đàn kết nối các giải pháp công nghệ y tế số và AI, tạo cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý trao đổi, hợp tác, thúc đẩy ngành y tế Việt Nam hướng tới phát triển y tế thông minh.
Đẩy mạnh y tế số và AI tại Vietnam Medi-Pharm 2026 ảnh 1
Gian hàng giới thiệu giường bệnh tại triển lãm chuyên ngành y tế. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới y tế thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe, nhu cầu tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến ngày càng trở nên cấp thiết. Việc hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý đang đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới chuyên môn trong nước, quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 34 - Vietnam Medi-Pharm 2026 được tổ chức với mục tiêu giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ y tế số và AI, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam. Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên ngành uy tín của lĩnh vực y dược.

Vietnam Medi-Pharm 2026 do Công ty CP xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), GXIEX, FMH, SINOSEOUL cùng các đối tác trong và ngoài nước phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 9/5/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Sự kiện quy tụ hơn 350 đơn vị tham dự với khoảng 450 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực y dược, trang thiết bị y tế, y tế thông minh và chăm sóc sức khỏe.

Đẩy mạnh y tế số và AI tại Vietnam Medi-Pharm 2026 ảnh 2
Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong thời gian triển lãm sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành. Ảnh: BTC

Các lĩnh vực trưng bày tại triển lãm tập trung vào chuỗi giá trị toàn diện của ngành y tế, gồm: Dược phẩm và công nghệ sản xuất dược, trang thiết bị y tế; bệnh viện và phòng khám; thiết bị phân tích và thí nghiệm; nha khoa và nhãn khoa; công nghệ và sản phẩm làm đẹp; y tế thông minh; du lịch y tế; công nghệ chăm sóc người cao tuổi; thiết bị phòng sạch.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong thời gian triển lãm sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành, tư vấn pháp lý - thị trường, kết nối giao thương và các diễn đàn về y tế thông minh, phân tích - thí nghiệm, du lịch y tế. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác và cập nhật xu hướng phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Medi-Pharm 2026 sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời đóng góp tích cực cho mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và phát triển bền vững ngành y tế Việt Nam.

PV
Đảng Cộng sản Việt Nam Lịch sử dân tộc Việt Nam Độc lập dân tộc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt
"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt
(Ngày Nay) - Tối 25/12, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Chương trình âm nhạc “Chào 2026” với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ cá tính đã mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi những cá tính âm nhạc độc đáo của Việt Nam gặp gỡ, đối thoại và cùng thăng hoa trong không khí đón chào năm mới.
Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 88.635 tỷ đồng.
Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
(Ngày Nay) - Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm tranh dân gian Đông Hồ tại Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Đạo là nghệ nhân trẻ nhất của làng tranh. Từ những bản khắc cổ và nền giấy điệp truyền thống, anh đã bền bỉ nối dài dòng chảy di sản, gìn giữ tinh hoa cha ông bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Đại học Tel Aviv (Israel) cho thấy các hạt quay theo hai chiều ngược nhau trong môi trường chất lỏng có thể tự kết nối thành những chuỗi dài giống như polyme và đặc biệt là có khả năng tự di chuyển, tương tác và sắp xếp lại cấu trúc - giống cách các hệ thống sống hình thành và tự tổ chức trong tự nhiên.