Đẩy mạnh y tế số và AI tại Vietnam Medi-Pharm 2026

(Ngày Nay) - Vietnam Medi-Pharm 2026 là diễn đàn kết nối các giải pháp công nghệ y tế số và AI, tạo cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý trao đổi, hợp tác, thúc đẩy ngành y tế Việt Nam hướng tới phát triển y tế thông minh.

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới y tế thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe, nhu cầu tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến ngày càng trở nên cấp thiết. Việc hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý đang đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới chuyên môn trong nước, quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 34 - Vietnam Medi-Pharm 2026 được tổ chức với mục tiêu giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ y tế số và AI, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam. Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên ngành uy tín của lĩnh vực y dược.

Vietnam Medi-Pharm 2026 do Công ty CP xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), GXIEX, FMH, SINOSEOUL cùng các đối tác trong và ngoài nước phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 9/5/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Sự kiện quy tụ hơn 350 đơn vị tham dự với khoảng 450 gian hàng, giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực y dược, trang thiết bị y tế, y tế thông minh và chăm sóc sức khỏe.

Các lĩnh vực trưng bày tại triển lãm tập trung vào chuỗi giá trị toàn diện của ngành y tế, gồm: Dược phẩm và công nghệ sản xuất dược, trang thiết bị y tế; bệnh viện và phòng khám; thiết bị phân tích và thí nghiệm; nha khoa và nhãn khoa; công nghệ và sản phẩm làm đẹp; y tế thông minh; du lịch y tế; công nghệ chăm sóc người cao tuổi; thiết bị phòng sạch.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong thời gian triển lãm sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành, tư vấn pháp lý - thị trường, kết nối giao thương và các diễn đàn về y tế thông minh, phân tích - thí nghiệm, du lịch y tế. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác và cập nhật xu hướng phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Medi-Pharm 2026 sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời đóng góp tích cực cho mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và phát triển bền vững ngành y tế Việt Nam.