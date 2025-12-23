Tăng cường kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm dịp Tết sắp tới

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm theo kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐTƯATTP của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025; căn cứ trách nhiệm hậu kiểm về an toàn thực phẩm quy định tại Điều 38 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, chủ động rà soát và tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025 theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và môi trường, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026.

Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; Nghị định số 124 /2021/NĐ-CP; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng, gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dinh dưỡng y học.

Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; tham mưu cho UBND cấp tỉnh tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Về phía Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung trên; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để có hướng giải quyết.