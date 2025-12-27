Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao?

(Ngày Nay) - Nhà ở thực, bất động sản dòng tiền, giá trị kép, vừa để ở vừa sinh lời từ kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, trong các khu đô thị mô hình TOD, tiện ích all in one sẽ là những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, ổn định, và bền vững cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Đà tăng giá nhà ven metro là xu thế tất yếu của đô thị phát triển theo mô hình TOD

TOD được hiểu là Mô hình đô thị nén, mật độ cao, kết hợp giao thông công cộng với mạng lưới thương mại, dịch vụ đa dạng.Theo tính toán của các chuyên gia, một sản phẩm BĐS cùng lúc đạt hai yếu tố: nằm gần metro và nằm trong khu đô thị TOD đạt chuẩn, sẽ có giá trị cao hơn các khu vực khác khoảng 30%. Điều này đã được minh chứng ở nhiều thị trường, cả trong nước và quốc tế.

Theo CBRE Việt Nam, năm 2024 giá căn hộ thứ cấp dọc tuyến Metro số 1 TP. HCM tăng khoảng 15% so với 2023, tính trong giai đoạn 2015-2023, mức tăng trung bình đạt 50-70%, cá biệt có dự án tăng tới 150%. DKRA Group cũng ghi nhận giá bán thứ cấp năm 2024 tại các dự án dọc tuyến metro này tăng 10-25%, phản ánh rõ lợi thế từ hạ tầng giao thông đô thị.

Trên thế giới, bất động sản gần metro ghi nhận mức tăng tương tự: 15% tại Singapore, 30% tại Kuala Lumpur và 10-20% tại Bangkok. Theo Knight Frank, tại các thị trường phát triển, chênh lệch giá giữa bất động sản gần ga metro và các vị trí cách xa chỉ vài chục đến vài trăm mét là rất rõ rệt.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, hạ tầng tốc độ cao sẽ tái định hình giá trị không gian đô thị, trong đó các khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành “tọa độ vàng phát triển”, nơi giá trị bất động sản, thanh khoản và khả năng hấp thụ dân cư cùng gia tăng bền vững.

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, đại diện G.Empire Group, việc bất động sản gần metro ghi nhận mức tăng từ 30–40% đến trên 100% cho thấy người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để đổi lấy tiện ích, chất lượng sống và mô hình đô thị hiện đại. Bất động sản bám metro không chỉ tăng giá, mà còn định hình chiến lược đầu tư trung – dài hạn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn, thay vì lướt sóng theo hạ tầng.

Đón sóng metro: Phân khúc nào dẫn sóng?

BĐS dọc tuyến metro chắc chắn sẽ tăng giá nhưng biên độ tăng thế nào tuỳ thuộc vào tiến độ triển khai thực tế metro. Với tuyến Metro số 5 vừa khởi công, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, ngay trong 24 giờ đầu tiên, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhân lực và thiết bị, thể hiện quyết tâm thi công quyết liệt, khoa học và bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn. Trục metro hướng Tây này sẽ kết nối trung tâm Hà Nội với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và giãn dân khu vực nội đô.

Điều này ngay lập tức tác động trực diện tới thị trường BĐS Hoà Lạc, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi có các depot và các đô thị TOD được xây dựng.

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, các khu đô thị all in one tiện ích, đầu tư theo mô hình TOD như Hoa Lac Metro City đang là tâm điểm quan tâm.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nơi được định vị trở thành “thung lũng Silicon mới” của Thủ đô, Hoa Lac metro city được kiến tạo thành khu đô thị mô hình TOD, tiện ích all in one theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu của giới cư dân trí thức trẻ tinh anh, hiện đại, có tầm nhìn đi trước.

Dự án sở hữu hệ sản phẩm đa dạng nhưng số lượng hữu hạn, thuộc dòng limited, gồm Metro Lakeside Villas, Metro Flexi, Metro Harmony và Metro BizHub, được phát triển dành cho thế hệ cư dân mới, dự kiến quy mô lên tới 600.000 người vào năm 2030.

Trong đó, Metro Lakeside Villas với số lượng giới hạn chỉ 28 căn mang đến chuẩn sống xanh ven hồ, riêng tư và đẳng cấp; còn Metro Flexi, Metro Harmony và Metro BizHub là các sản phẩm bất động sản có thể linh hoạt khai thác giữa các mục tiêu như shophouse và mini hotel, đáp ứng đồng thời ba mục tiêu an cư, đầu tư và kinh doanh. Tất cả được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh giản, vật liệu cao cấp, mặt tiền giá trị và hệ tiện ích chuẩn resort, mang lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay giữa lõi đô thị.

Được tích hợp hàng loạt ưu điểm vượt trội trong một dự án, Hoa Lac Metro City là minh chứng tiêu biểu cho khu đô thị tiên phong kiểu mẫu tại trung tâm Hòa Lạc, kích hoạt nhu cầu sống trong đô thị tích hợp hạ tầng hiện đại của thế hệ cư dân trí thức, đồng thời góp phần định hình chuẩn phong cách sống mới, hình thành mô hình đô thị TOD, tăng sức hấp dẫn cho dòng bất động sản ven metro với tiềm năng tăng giá cũng như thanh khoản vượt trội tại khu vực.