Khi chất lượng dầu chiên trở thành bài toán sức khỏe cộng đồng

(Ngày Nay) - Dầu ăn là thành phần không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhà hàng và bếp ăn tập thể, góp phần tạo nên hương vị hấp dẫn cho các món chiên rán. Tuy nhiên, việc sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần lại tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, thậm chí có thể trở thành tác nhân gây ung thư nếu không được kiểm soát đúng cách.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khi dầu ăn được đun nóng ở nhiệt độ trên 180°C, cấu trúc hóa học của dầu bắt đầu bị biến đổi và sinh ra nhiều chất độc hại. Ở nhiệt độ cao, các axit béo trong dầu thực vật bị oxy hóa, rối loạn cấu trúc tế bào, làm tăng nguy cơ đột biến gen và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Đặc biệt, mỗi lần dầu ăn được tái sử dụng để chiên, xào, hàm lượng chất béo chuyển hóa có thể tăng lên từ 2–6 lần, trong khi chất béo trung tính loại chất béo có lợi lại bị phân hủy. Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao còn giải phóng ra Acrylamide, một hợp chất đã được cảnh báo là chất gây ung thư. Không chỉ vậy, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng mất hoàn toàn giá trị dinh dưỡng ban đầu, đồng thời tạo mùi khét, làm giảm chất lượng và hương vị món ăn.

Chính vì vậy, các khuyến nghị về dinh dưỡng đều nhấn mạnh rằng việc sử dụng dầu ăn nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng các chất gây hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thực phẩm chiên rán ngày càng lớn, đặc biệt tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học, dầu chiên lại thường chưa được chú trọng quản lý đúng mức. Dù nhiều bếp ăn đầu tư bài bản vào dụng cụ, quy trình vệ sinh và nguyên liệu, nhưng chất lượng dầu chiên là một yếu tố gắn trực tiếp với món ăn lại thường bị bỏ ngỏ.

Chiều 18/12, Beyond Oil - doanh nghiệp công nghệ thực phẩm đến từ Israel, đã chính thức công bố gia nhập thị trường Việt Nam thông qua thỏa thuận phân phối độc quyền với Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất và Thương mại Trang Anh (Trang Anh PDT) để phân phối giải pháp trợ lọc dầu, kéo dài thời gian sử dụng dầu từ 300% đến 1000% so với thông thường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng khi Beyond Oil đến Việt Nam. Ông hy vọng sự hiện diện của Beyond Oil sẽ đặt nền móng cho tình hữu nghị của hai nước; góp phần thúc đẩy kinh tế, cải thiện sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

Theo ông Amir Mass , đại diện Beyond Oil toàn cầu, Giám đốc học viện Beyond Oil, thực phẩm chiên rán được sử dụng với tần suất rất cao trong ngày và dầu thường được dùng đi dùng lại nhiều lần. Điều này không chỉ khiến món ăn có mùi dầu chiên khó chịu, kém hấp dẫn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và cả những người đứng bếp, những người thường xuyên phải tiếp xúc với mùi dầu nóng. Ông Vĩnh Lê, Chủ tịch Beyond Oil Việt Nam cho biết, với mục tiêu cải thiện chất lượng dầu chiên và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Beyond Oil mang đến giải pháp toàn diện giúp lọc bỏ các hợp chất độc hại sinh ra trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao, từ đó kéo dài tuổi thọ của dầu và đảm bảo chất lượng món ăn.

Chia sẻ về dấu mốc gia nhập thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Cao Cường, Đại diện Beyond Oil tại Việt Nam, cho biết: “Sự hiện diện của Beyond Oil tại Việt Nam là lời cam kết đối với một vấn đề sức khỏe cộng đồng đang được xã hội quan tâm. Với công nghệ đã được chứng nhận tại Hoa Kỳ và Canada, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp F&B để vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ thực khách trước những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Mục tiêu của chúng tôi là góp phần biến ‘dầu sạch’ trở thành một chuẩn mực mới trong chế biến thực phẩm.”

Beyond Oil là doanh nghiệp công nghệ thực phẩm có trụ sở tại Israel, phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu FoodTech nhằm mang đến giải pháp chiên rán an toàn, tiết kiệm và bền vững cho ngành F&B toàn cầu. Công nghệ của Beyond Oil được thiết kế để tích hợp linh hoạt, giúp các cơ sở chế biến giảm chi phí vận hành, hạn chế lãng phí và giảm tác động đến môi trường.