Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu

(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.

Chính vì vậy, chủ trương thực hiện BHYT bổ sung theo nhu cầu người dân là một trong những giải pháp cần thiết nhằm đa dạng các cơ chế bảo vệ tài chính cho người dân, giúp giảm chi tiền túi và giảm áp lực tài chính cho các hộ gia đình trong khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, hiện nay chi tiêu tiền túi của người dân cho khám chữa bệnh ước tính vẫn trên 40%. Mức này vẫn cao khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Do đó, nguy cơ nghèo hóa do bệnh tật vẫn hiện hữu, nhất là đối với người nghèo, nhóm yếu thế, người mắc bệnh mạn tính hoặc điều trị dài ngày. Đặc biệt, dưới tác động của già hóa dân số thì áp lực tài chính do rủi ro về sức khỏe lên hộ gia đình ngày càng lớn, nếu chúng ta không có giải pháp, thay đổi mạnh mẽ từ chính sách tài chính y tế.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, việc thực hiện BHYT bổ sung theo nhu cầu người dân là một trong những giải pháp quan trọng bên cạnh các giải pháp thiết yếu khác đang được đồng bộ triển khai thực hiện theo các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, thời gian qua, Nghị quyết số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 9/9/2025 và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư cũng đã xác định nhiệm vụ thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, thực hiện BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân là một trong các nhiệm vụ chủ yếu để người dân có đầy đủ các cơ chế bảo vệ tài chính cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng BHYT bổ sung. Theo đó, BHYT toàn dân vẫn là nền tảng, còn BHYT bổ sung được thiết kế để hỗ trợ, mở rộng quyền lợi, không thay thế và không làm suy yếu nguyên tắc bao phủ toàn dân

Nguyên tắc thực hiện BHYT bổ sung

Theo định hướng xây dựng BHYT bổ sung do Bộ Y tế đang thực hiện, BHYT bổ sung thực hiện trên cơ sở người đã tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện tham gia BHYT bổ sung do các công ty, doanh nghiệp kinh doanh BHYT cung cấp. Phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT bổ sung bảo đảm không trùng lặp với phạm vi được hưởng và mức hưởng của BHYT bắt buộc.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, hỗ trợ mua BHYT bổ sung cho người lao động. Kinh phí mua BHYT bổ sung cho người lao động được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức thực hiện BHYT bổ sung hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Việc giám định chi phí sử dụng dịch vụ BHYT bổ sung được thực hiện thông qua cơ quan tổ chức có chức năng giám định độc lập hoặc thông qua hệ thống giám định của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phạm vi được hưởng và mức phí, thanh toán chi phí, giải quyết tranh chấp đối với người tham gia BHYT bổ sung được quy định trong hợp đồng giữa người tham gia BHYT bổ sung với tổ chức thực hiện BHYT bổ sung.

Trong đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính quy định về điều kiện hợp đồng BHYT bổ sung.

Các gói BHYT bổ sung

Theo đề xuất của Bộ Y tế, các gói BHYT bổ sung gồm: gói BHYT bổ sung chi trả cho phần cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT; gói chi trả cho chi phí các dịch vụ y tế, dịch vụ y tế tự chọn ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT xã hội.

Gói BHYT đối với một số trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh có chi phí điều trị lớn và các gói BHYT bổ sung khác do thỏa thuận giữa người tham gia và tổ chức thực hiện BHYT bổ sung tuân thủ theo nguyên tắc thực hiện trên.

Việc thanh toán chi phí BHYT bổ sung cho người tham gia được thực hiện theo hợp đồng giữa người tham gia với tổ chức thực hiện BHYT bổ sung; hợp đồng giữa cơ sở y tế với tổ chức thực hiện BHYT bổ sung.

Nguồn thu từ hợp đồng BHYT bổ sung và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí y tế bổ sung ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT bắt buộc cho người tham gia BHYT bổ sung và các chi phí khác theo hợp đồng BHYT bổ sung theo quy định của pháp luật về BHYT bổ sung và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, Bộ Y tế có trách nhiệm quy định thực hiện BHYT bổ sung về các nội dung liên quan đến phạm vi quyền lợi, gói BHYT bổ sung và việc chia sẻ dữ liệu, thông tin về chi phí sử dụng dịch vụ y tế cho tổ chức thực hiện BHYT bổ sung.

Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về BHYT bổ sung; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định gói quyền lợi bảo hiểm y tế bổ sung…

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm BHYT bổ sung trước khi trình xem xét, quyết định.