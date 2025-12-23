Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới

(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.

HPV ở nam giới: Mối nguy thầm lặng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ ba nam giới trên 15 tuổi thì sẽ có một người nhiễm HPV. Trong khi đó, tỷ lệ thải loại HPV ra khỏi cơ thể của nam giới được đánh giá là thấp hơn nữ giới. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, xác suất nhiễm HPV trung bình trong suốt cuộc đời của nam giới lên đến 91%, trong khi chỉ số này ở nữ giới là 85%. Ở nam giới, HPV có thể gây ra nhiều bệnh lý như: ung thư dương vật, ung thư hậu môn hay ung thư khẩu hầu. Tuy nguy cơ lây nhiễm cao và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng nhưng trên thực tế, nhiều nam giới vẫn cho rằng HPV là "bệnh phụ nữ" nên thường bỏ qua việc tầm soát hoặc tiêm phòng vaccine.

Bác sĩ Phạm Việt Anh - bác sĩ khoa Phụ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 cho biết: "Thực tế tại bệnh viện và các trung tâm tiêm chủng, tỷ lệ nam giới chủ động đi tiêm HPV còn khá thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thông tin, nhiều người vẫn lầm tưởng HPV chỉ gây ung thư ở nữ giới. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại khi nói về sức khỏe tình dục, chi phí vắc xin còn cao và việc chưa có khuyến cáo chính thức cho nam giới cũng khiến nhiều người cho rằng tiêm phòng là không cần thiết.".

Nhiều năm qua, nam giới vẫn bị đặt ngoài cuộc trong các cuộc trò chuyện về HPV. Sự thiếu vắng các chương trình tầm soát, hướng dẫn tiêm phòng dành cho nam giới khiến nhiều người nghĩ rằng bản thân không phải là đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm, hoặc chỉ đi thăm khám khi triệu chứng đã rõ, dẫn đến điều trị muộn. Tại phòng khám khoa Phụ bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, anh Nguyễn Minh H, 24 tuổi, chia sẻ rằng anh đến khám sau khi phát hiện một vài dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục nhưng hoàn toàn không nghĩ có liên quan đến HPV.

"Ban đầu tôi chỉ thấy ngứa và xuất hiện vài mụn nhỏ nên nghĩ là dị ứng. Vì ngại đi khám nam khoa và cũng chưa từng nghe đến tầm soát HPV cho nam, tôi chần chừ không đi khám. Chỉ đến khi triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và được bạn gái khuyên, tôi mới thăm khám và được chẩn đoán nhiễm HPV tuýp 6 gây sùi mào gà. Tôi rất bất ngờ vì trước giờ chỉ nghĩ HPV liên quan đến phụ nữ”, anh H. kể.

Sự chủ động "đơn lẻ"

Khi mà HPV ở nam giới vẫn còn bị xem nhẹ, đâu đó đã có những bạn trẻ bắt đầu chủ động tìm hiểu và quan tâm đến sức khỏe sinh sản. Họ tiếp cận thông tin sớm hơn, hiểu mức độ nguy hiểm của HPV và chủ động thăm khám.

Bạn Nguyễn Hải Duy, 20 tuổi, sống tại Hà Nội, là một trường hợp như vậy."Từng có người quen mắc sùi mào gà nên tôi chủ động tìm hiểu và đi khám nam khoa định kỳ. Hiện tôi đã tiêm đủ ba mũi vắc xin HPV và cảm thấy yên tâm hơn. Tôi cho rằng tiêm phòng là cần thiết và không có gì phải ngại, kể cả với nam giới. Tôi cũng đã tuyên truyền và nhắc nhở mọi người xung quanh về việc tiêm phòng HPV sớm", Hải Duy chia sẻ.

Có thể thấy, khi được tiếp cận thông tin đúng và kịp thời, nam giới hoàn toàn có thể chủ động và có trách nhiệm với sức khỏe sinh sản của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự chủ động ấy vẫn xuất phát từ nỗi lo cá nhân hoặc sự tình cờ, chứ chưa phải từ một hệ thống dự phòng rõ ràng dành cho nam. Sự im lặng của truyền thông cũng như thiếu hụt các chương trình tầm soát cho nam giới đã vô tình tạo ra khoảng trống nhận thức, đẩy cánh mày râu ra khỏi cuộc chiến đẩy lùi HPV.

Để phá vỡ khoảng lặng ấy cần đến sự đồng lòng của cộng đồng và một nhận thức tiến bộ hơn. Cần nhìn nhận HPV là mối quan tâm của cả hai giới và xác định phòng vệ virus là nghĩa vụ chung. Việc san sẻ mối quan tâm về sức khỏe sinh sản giữa nam và nữ là chìa khóa để mở ra hy vọng về một thế hệ biết chủ động phòng ngừa, từ đó kiến tạo nên một xã hội an toàn và khỏe mạnh hơn.