NXB Giáo dục Việt Nam tặng hơn 14.000 bản sách giáo khoa cho học sinh Quảng Trị

(Ngày Nay) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hàng chục nghìn bản sách giáo khoa và tài chính cho các trường học tại Quảng Trị bị thiệt hại nặng do mưa lũ, góp phần kịp thời giúp học sinh sớm ổn định việc học tập và các nhà trường vượt qua khó khăn.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 14.296 bản sách giáo khoa cho các trường tỉnh Quảng Trị.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 14.296 bản sách giáo khoa cho các trường tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 14.296 bản sách giáo khoa, trị giá gần 200 triệu đồng cho 16 điểm trường tại Quảng Trị bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, kịp thời hỗ trợ tài liệu học tập cho hàng nghìn học sinh.

Cũng trong chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đã trao tặng 11.948 bản sách, trị giá hơn 251 triệu đồng, cho thư viện của 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh sách vở là hành trang quan trọng nhất của học sinh khi trở lại trường, ông Lê Huy, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định việc hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà là trách nhiệm xã hội mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Cùng với việc hỗ trợ sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt cho Trường Tiểu học Hướng Tân – một trong những trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh nhằm giúp nhà trường khắc phục khó khăn, sớm ổn định hoạt động dạy học.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình và Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Quảng Trị, mỗi đơn vị cũng hỗ trợ 50 triệu đồng tiền sách cho thư viện các trường học, góp phần bổ sung nguồn học liệu lâu dài.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách giáo khoa và hỗ trợ tài chính cho các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số hơn 1 triệu bản sách, trị giá trên 21 tỷ đồng.

