Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng," sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên sóng VOV Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và đề ra, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi và khí thế sôi nổi khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Hà Nội “ngàn năm văn hiến, anh hùng,” Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, Thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến; là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất, trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước năm năm vừa qua.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, nhiệt liệt chào mừng và gửi đến toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta... Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa.”

Thủ tướng Chính phủ cho biết, cách đây gần 80 năm, trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, tinh thần thi đua-ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc và sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Lời hiệu triệu non sông “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành một mạch nguồn sức mạnh, quy tụ ý chí, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: “Ba sẵn sàng,” “Ba đảm đang,” “Năm xung phong,” “Nghìn việc tốt,” “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt,” “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng,” “Thi đua quyết thắng,” “Vì an ninh Tổ quốc”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Đặc biệt, Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 năm qua, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua “những cơn gió ngược” và đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” và cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát triển mới, thành tựu mới.

Trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những “kỳ tích,” những “dấu ấn” tiêu biểu như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; Phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; Phong trào thi công thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối và Lào Cai-Vĩnh Yên; Phong trào “Bình dân học vụ số”, Phong trào “Học tập suốt đời”; Chiến dịch Quang Trung thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua; Chương trình “Sóng và máy tính cho em”...

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, thi đua sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua; mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo, với sứ mệnh “tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới” cho đất nước và nhân dân đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.