“Bí quyết vàng” giúp Vinhomes kiến tạo các khu đô thị bền vững, đáng sống bậc nhất

Hành trình bền bỉ kiến tạo các khu đô thị bền vững

Trong hành trình phát triển hơn 10 năm (từ 2013 đến nay), Vinhomes luôn tạo đột phá trên thị trường BĐS bằng những sản phẩm đẳng cấp, là “nơi mơ đến, chốn mong về” không chỉ với khách hàng người Việt mà còn của cộng đồng quốc tế.

Các đại đô thị mang “họ Vin” đều được thiết kế khoa học, hài hòa trong hệ cảnh quan rộng lớn, ưu tiên không gian xanh đi kèm tiện ích đa dạng. Các công trình này đã góp phần thay da, đổi thịt, làm xanh hóa những vùng đất rộng lớn, hướng tới phát triển các khu đô thị bền vững.

Mục tiêu này của Vinhomes còn được thúc đẩy nhờ chiến lược xanh hóa của Vingroup với sự góp mặt của những “vùng xanh di động” thuộc hệ thống giao thông xanh VinBus, giúp kết nối các khu đô thị của Vinhomes đến các khu vực trung tâm khác. Đồng thời với sự cộng hưởng từ VinFast, các khu đô thị của Vinhomes cũng đang tiến gần tới mục tiêu trở thành những “không gian Net Zero”, tạo động lực thúc đẩy người dân dân chuyển đổi xanh, chung tay bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Vinhomes còn lựa chọn lối đi riêng khi đặt mục tiêu chăm sóc, phát triển cộng đồng lên ngang tầm với mục tiêu phát triển những sản phẩm mới dẫn dắt thị trường. Để từ đó, cư dân Vinhomes ở mọi lứa tuổi đều được chăm sóc tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, trở thành những mắt xích quan trọng hình thành nên những cộng đồng văn minh, đẳng cấp quốc tế.

Bước đi khác biệt này của Vinhomes không chỉ bền bỉ mà còn liên tục tăng tốc, mở rộng. “Trong giai đoạn dịch Covid-19, Vinhomes vẫn liên tục chăm lo phát triển cộng đồng, triển khai hoạt động trên nền tảng online, cùng cư dân vượt qua dịch bệnh. Ngay khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, các hoạt động từ online đã nhanh chóng chuyển thành offline, như chương trình Đổi rác lấy quà Vinhomes Go Green hay Ngày Chủ nhật xanh Vinhomes… thu hút hàng vạn cư dân tại các khu đô thị tham gia. Rất tuyệt vời”, anh Nguyên, cư dân Vinhomes Smart City, tấm tắc.

Gần đây nhất, Vinhomes đã quy hoạch lại các hoạt động cộng đồng để đẩy nhanh hành trình phát triển bền vững với chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân bằng việc cho ra mắt 2 CLB, gồm Sống Vui - Khỏe và Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp. Cùng với đó, vào tháng 4, CLB Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club) cũng chính thức ra đời, ghi dấu mốc mới trong hành trình chăm sóc cư dân của thương hiệu BĐS hàng đầu.

Xây dựng bản sắc riêng biệt cho cư dân Vinhomes

Chỉ sau vài tháng ra mắt, 2 CLB Sống Vui - Khoẻ và Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp do Vinhomes khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cư dân, thu hút hơn 21.000 thành viên tham gia.

Là một thành viên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chị Lê Thùy Linh, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City), chia sẻ: “Từ khi trở thành cư dân Vinhomes vào đầu năm 2024, gia đình tôi đã được tham gia hàng loạt các hoạt động bổ ích, từ Green Day Festival 2024 do CLB Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp tổ chức cho đến Lễ hội Chào mùa hè do CLB Sống Vui – Khỏe chủ trì. Sự kiện nào cũng vô cùng vui tươi và náo nhiệt, khiến tôi thấy mình thật may mắn khi chuyển về sống nơi đây”.

Sau “Lễ hội Chào mùa hè”, từ nay cho đến hết tháng 9/2024, CLB Sống Vui - Khỏe sẽ tiếp tục chủ trì hàng loạt sự kiện thể thao với đa dạng các bộ môn như: tennis, bóng đá, bóng chuyền, chèo thuyền, bóng rổ, cầu lông…Riêng cư dân yêu thích chạy bộ sẽ có riêng “Giải chạy Vinhomes”; đam mê bơi lội, được thử sức với giải “Kình ngư Vinhomes”, hứa hẹn mang tới những màn tranh tài kịch tính.

“Sau khi biết được thông tin về giải “Kình ngư Vinhomes”, con trai tôi đã rất hăng hái tập luyện để sẵn sàng thi đấu cùng các bạn. Ngoài ra, các cháu cũng đang rất háo hức với Trại hè thiếu nhi Quốc tế Ocean City, được Vinhomes lần đầu tiên tổ chức dành cho các thanh thiếu niên”, anh Minh Hoàng, cư dân Vinhomes Ocean Park 3 (Ocean City), hào hứng cho biết.

Trải nghiệm của cư dân Vinhomes sẽ được nâng lên một tầm cao mới khi bộ môn thể thao cưỡi ngựa quý tộc được đào tạo cho các cư dân với sự ra đời của Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia (Vinhomes Royal Island). Cùng với đó, giải Golf liên khu sẽ được tổ chức tại Vinpearl Golf Vũ Yên, sẽ đem đến cơ hội giao lưu, kết nối dành riêng cho những cư dân tinh hoa của Vinhomes.

Trong khi đó, hành trình xanh của cư dân Vinhomes còn tiếp tục được thắp lửa với các hoạt động do CLB Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp tổ chức như: Cuộc thi Vinhomes Xanh - nơi mỗi ngôi nhà đều làm nên mảnh ghép của lá phổi xanh khu đô thị; chương trình Đi bộ Xanh - Vì tương lai Xanh “10.000 bước chân mỗi ngày”; Giờ Xanh tắt điện sớm 15 phút mỗi ngày để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hay ủng hộ xu thế di chuyển xanh…

Những khu đô thị bền vững, đáng sống của Vinhomes không chỉ được kiến tạo nên từ những tiện ích đẳng cấp, không gian xanh sinh thái vượt trội mà còn được vun đắp bởi những cộng đồng cư dân với bản sắc riêng biệt - khỏe thể chất, mạnh trí lực, vui tinh thần, giàu trải nghiệm, và được chăm sóc tận tình bởi chủ đầu tư đầy tâm huyết. Đây chính là “bí quyết vàng” giúp Vinhomes trở thành thương hiệu nhà phát triển BĐS được yêu mến và tin tưởng hàng đầu Việt Nam.