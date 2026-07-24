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Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 24/7, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CCVCLĐ) tiêu biểu và con CCVCLĐ ngành Y tế có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2024-2026.

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CCVCLĐ) tiêu biểu và con CCVCLĐ ngành Y tế có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2024-2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các gia đình, học sinh được biểu dương tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, gia đình là điểm tựa tinh thần để mỗi cán bộ y tế vượt qua áp lực nghề nghiệp, giữ vững y đức và tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế ảnh 1
Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế ảnh 2
Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CCVCLĐ) tiêu biểu và con CCVCLĐ ngành Y tế có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Theo TS.BS Nguyễn Lương Tâm, nghề y là nghề cao quý nhưng cũng đầy áp lực, đòi hỏi nhiều hy sinh thầm lặng. "Đằng sau mỗi chiếc áo blouse trắng là sự sẻ chia, cảm thông và hy sinh của những người thân trong gia đình. Chính mái ấm là điểm tựa để mỗi cán bộ y tế vượt qua áp lực nghề nghiệp, giữ vững y đức, y nghiệp và tiếp tục cống hiến vì sức khỏe nhân dân", TS.BS Nguyễn Lương Tâm nói.

TS.BS Nguyễn Lương Tâm cho biết, giai đoạn 2024-2026, Công đoàn Y tế Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên và gia đình như hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, trao học bổng, tuyên dương học sinh giỏi và các chương trình dành cho con đoàn viên.

Tại hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương 106 gia đình CCVCLĐ tiêu biểu và 69 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đây là những tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong ngành Y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, trước yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế, đội ngũ cán bộ y tế không chỉ cần năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp mà còn cần có một hậu phương gia đình vững chắc để yên tâm công tác.

Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

"Chăm lo xây dựng gia đình cán bộ y tế no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh cũng chính là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế ổn định, tận tâm, trách nhiệm và giàu y đức", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình thiết thực, góp phần tạo động lực để cán bộ y tế gắn bó với nghề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương chúc mừng 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc được tôn vinh, đồng thời khẳng định đây là những đại diện tiêu biểu cho hàng vạn gia đình đoàn viên ngành Y tế trên cả nước.

Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế ảnh 4
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, đối với ngành Y tế - lĩnh vực có cường độ lao động cao, áp lực lớn và nhiều hy sinh thầm lặng - việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động và gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Một gia đình hạnh phúc sẽ là hậu phương vững chắc để mỗi cán bộ y tế yên tâm công tác, giữ vững y đức, phát huy năng lực chuyên môn và cống hiến lâu dài cho ngành", Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; nhân rộng các mô hình chăm lo gia đình đoàn viên, quan tâm công tác nữ công, trẻ em và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và 69 học sinh xuất sắc ngành Y tế ảnh 5
TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Hội nghị là hoạt động ý nghĩa được Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm ghi nhận, tôn vinh các gia đình tiêu biểu và con đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng hậu phương vững chắc để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PV
Công đoàn Y tế Việt Nam Bộ Y tế

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