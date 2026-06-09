Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không gián đoạn nguồn cung xăng sinh học

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(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, ngày 8/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 1781 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường.
Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng sinh học.
Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng sinh học.

Ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Để triển khai hiệu quả lộ trình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi”, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6/2026.

Việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục trên phạm vi cả nước.

PV
Bộ Công Thương xăng sinh học Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

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