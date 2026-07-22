Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1

(Ngày Nay) -Trong 2 ngày 24/7 và 25/7, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1 cho 54 gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Đây là các di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng trong thời gian vừa qua.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, Lễ trao di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân, gia đình liệt sĩ nhằm góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TPHCM. Vì vậy, Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức trao ảnh phục dựng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thiết thực; đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình trao ảnh phải phù hợp với phong tục, truyền thống và điều kiện cụ thể của từng gia đình, địa phương. Ảnh trao tặng phải được kiểm tra, đối chiếu, xác nhận với thân nhân liệt sĩ trước khi in, đóng khung và tổ chức bàn giao; không để xảy ra sai sót về họ tên, thông tin, diện mạo hoặc đặc điểm nhận dạng của liệt sĩ.

Các tấm ảnh liệt sĩ được trao đều phải trải qua các khâu kiểm tra, hoàn thiện như: kiểm tra chất lượng file ảnh phục dựng; đối chiếu với ảnh gốc, thông tin do gia đình cung cấp và ý kiến xác nhận của thân nhân liệt sĩ; kiểm tra chính xác họ tên liệt sĩ, năm sinh, quê quán, đơn vị, năm hy sinh và các thông tin liên quan được thể hiện trên sản phẩm hoặc hồ sơ bàn giao; tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến hợp lý của thân nhân trước khi in và đóng khung ảnh.

Các bức ảnh đều được thống nhất về quy cách in, kích thước, khung ảnh và hình thức trình bày, bảo đảm trang nghiêm, bền, đẹp, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình.

Sẽ bàn giao cho gia đình thân nhân liệt sĩ bao gồm: 1 ảnh liệt sĩ đã được phục dựng, in và đóng khung; 1 file ảnh phục dựng dạng số; biên bản bàn giao hoặc phiếu xác nhận đã nhận ảnh của thân nhân liệt sĩ; thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM.

Được biết, các bức ảnh liệt sĩ được phục dựng lần này do Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM phối hợp với nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện (Team Lee) thực hiện. Đây là đợt trao đầu tiên với 54 bức ảnh liệt sĩ đã phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Dự kiến sẽ còn các đợt trao tiếp theo với các bức ảnh liệt sĩ hiện vẫn đang được nhóm Team Lee thực hiện.

Nhóm phục dựng thiện nguyện Team Lee quy tụ nhiều bạn trẻ giỏi công nghệ trên khắp cả nước cùng tham gia phục dựng ảnh liệt sĩ. Hiện tại, 17 bạn trẻ thuộc nhóm Team Lee đã được mời đến TPHCM để chuẩn bị cho lễ trao.