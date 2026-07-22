Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1

Trọng Thịnh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Trong 2 ngày 24/7 và 25/7, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1 cho 54 gia đình liệt sĩ trên địa bàn. Đây là các di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng trong thời gian vừa qua.
Chân dung liệt sĩ đang được phục dựng
Chân dung liệt sĩ đang được phục dựng

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, Lễ trao di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân, gia đình liệt sĩ nhằm góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TPHCM. Vì vậy, Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức trao ảnh phục dựng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thiết thực; đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1 ảnh 1

Nhiều bạn trẻ khắp Việt Nam tình nguyện tham gia phục dựng ảnh liệt sĩ

Chương trình trao ảnh phải phù hợp với phong tục, truyền thống và điều kiện cụ thể của từng gia đình, địa phương. Ảnh trao tặng phải được kiểm tra, đối chiếu, xác nhận với thân nhân liệt sĩ trước khi in, đóng khung và tổ chức bàn giao; không để xảy ra sai sót về họ tên, thông tin, diện mạo hoặc đặc điểm nhận dạng của liệt sĩ.

Các tấm ảnh liệt sĩ được trao đều phải trải qua các khâu kiểm tra, hoàn thiện như: kiểm tra chất lượng file ảnh phục dựng; đối chiếu với ảnh gốc, thông tin do gia đình cung cấp và ý kiến xác nhận của thân nhân liệt sĩ; kiểm tra chính xác họ tên liệt sĩ, năm sinh, quê quán, đơn vị, năm hy sinh và các thông tin liên quan được thể hiện trên sản phẩm hoặc hồ sơ bàn giao; tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến hợp lý của thân nhân trước khi in và đóng khung ảnh.

Các bức ảnh đều được thống nhất về quy cách in, kích thước, khung ảnh và hình thức trình bày, bảo đảm trang nghiêm, bền, đẹp, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình.

Sẽ bàn giao cho gia đình thân nhân liệt sĩ bao gồm: 1 ảnh liệt sĩ đã được phục dựng, in và đóng khung; 1 file ảnh phục dựng dạng số; biên bản bàn giao hoặc phiếu xác nhận đã nhận ảnh của thân nhân liệt sĩ; thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1 ảnh 2

Những bức anh mờ, nhoè đều được các bạn trẻ dùng công nghệ hiện đại để làm mới

Được biết, các bức ảnh liệt sĩ được phục dựng lần này do Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM phối hợp với nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện (Team Lee) thực hiện. Đây là đợt trao đầu tiên với 54 bức ảnh liệt sĩ đã phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Dự kiến sẽ còn các đợt trao tiếp theo với các bức ảnh liệt sĩ hiện vẫn đang được nhóm Team Lee thực hiện.

Nhóm phục dựng thiện nguyện Team Lee quy tụ nhiều bạn trẻ giỏi công nghệ trên khắp cả nước cùng tham gia phục dựng ảnh liệt sĩ. Hiện tại, 17 bạn trẻ thuộc nhóm Team Lee đã được mời đến TPHCM để chuẩn bị cho lễ trao.

Trọng Thịnh
Bộ Tư lệnh TPHCM Team Lee Phục dựng ảnh liệt sĩ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảnh báo hiện tượng El Nino đạt đỉnh vào năm 2027
Cảnh báo hiện tượng El Nino đạt đỉnh vào năm 2027
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cả thế giới đang chật vật chống chọi với mùa nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử thế giới, do tác động cộng hưởng từ hiện tượng El Nino siêu mạnh đang diễn ra trên Thái Bình Dương.
Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp
Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp
(Ngày Nay) - Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính đến giữa tháng 7 năm nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 42.000 ha đất tại Pháp, vượt mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ vào năm 2022.
Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại
Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại
(Ngày Nay) - Ngày 21/7, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thông báo Washington sẽ “sớm có động thái” về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia, trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này.
Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
Cảng Liên Khương hoạt động trở lại
(Ngày Nay) - Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
Khi du lịch trải nghiệm lên ngôi
(Ngày Nay) - Trước tình trạng quá tải du khách, nhiều đơn vị du lịch tại thành phố Venice của Italy đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời giảm áp lực lên các điểm tham quan nổi tiếng.
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí​
(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí.