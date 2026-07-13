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TPHCM: phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị vừa phối hợp với Công an TPHCM tổ chức phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí dành cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hơn 20 bạn trẻ thuộc Nhóm phục dựng ảnh Teamlee là các chuyên viên, kỹ thuật viên sẽ sử dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại để thực hiện công việc này.
Ảnh một liệt sĩ đang được phục dưng
Ảnh một liệt sĩ đang được phục dưng

Thực hiện Kế hoạch số 4027/KH-BCĐ ngày 14/5/2026 của Ban Chỉ đạo 515 Thành phố về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng; phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính sách, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

TPHCM: phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ ảnh 1

Các thành viên nhóm phục dựng đang làm việc

Với sự hỗ trợ tình nguyện của hơn 20 bạn trẻ là thành viên Nhóm phục dựng ảnh Teamlee, chương trình sẽ tiếp nhận những bức ảnh liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng theo thời gian để thực hiện phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài. Đây không chỉ là hoạt động ứng dụng công nghệ nhằm khôi phục hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Những thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh có thể liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú trên địa bàn TPHCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh. Khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã số hóa. Đối với ảnh gốc, cơ quan tiếp nhận sẽ quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành, gia đình sẽ được bàn giao file ảnh phục dựng và ảnh in (hoàn toàn miễn phí) để lưu giữ, thờ phụng và sử dụng theo nhu cầu.

TPHCM: phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ ảnh 2

Một thành viên nhóm đang bắt đầu phục dựng ảnh liệt sĩ

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ khôi phục chân dung của người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trọng Thịnh
Đền ơn đáp nghĩa Anh hùng liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM Uống nước nhớ nguồn phục dựng ảnh liệt sĩ

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