Ca khúc cuối cùng của The Beatles được hoàn thành nhờ AI

(Ngày Nay) - Bản thu âm cuối cùng của ban nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles với sự góp giọng của John Lennon nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã ra mắt ngày 2/11 sau hơn 4 thập kỷ.

“Now and Then” (tạm dịch là "Hiện tại và mai sau") là một ca khúc do John Lennon lần đầu sáng tác và trình bày vào năm 1978. Nhạc phẩm này là một trong nhiều bài hát John Lennon thu âm tại nhà riêng ở tòa nhà Dakota (New York) vào năm 1979, một năm trước khi ông qua đời.

Đến nay, nhạc phẩm này được hoàn thiện nhờ AI và hai thành viên còn lại của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr.

Bà Yoko Ono – vợ của John Lennon - đã giữ lại ca khúc này trong một cuộn băng cassette được đặt tên là "Dành cho Paul". Năm 1994, bà Yoko Ono đã trao lại băng cassette, bao gồm ba bản thu âm nháp của “Now and Then”, “Free As a Bird và “Real Love” cho Paul McCartney.

Nhà sản xuất Jeff Lynne đã chỉnh sửa và phát hành “Free As a Bird và “Real Love” lần lượt vào các năm 1995 và 1996. Tuy nhiên, việc phát hành “Now and Then” gặp nhiều khó khăn do không thể loại bỏ tạp âm. Giờ đây, bài hát này đã có thể ra mắt công chúng với sự trợ giúp của AI, bất chấp nhiều tranh cãi về ứng dụng của công nghệ này trong ngành âm nhạc.

Trước đó, hồi tháng 6, cựu thành viên The Beatles Paul McCartney thông báo rằng bản thu âm cuối cùng sẽ ra mắt trong năm nay. Ông cho biết đã sử dụng công nghệ để tách giọng của cố ca sĩ John Lennon ra khỏi một bản thu âm cũ.

Hai thành viên còn lại của ban nhạc đã hoàn tất quá trình thu âm vào năm ngoái, trong đó bao gồm tiếng guitar điện và acoustic của thành viên George Harrison, người đã qua đời vì ung thư phổi, thu âm vào năm 1995.

Trong quá trình thu âm ở Capitol Studios, Los Angeles, họ cũng bổ sung thêm tiếng trống của Ringo Starr, tiếng bass, piano và phần độc tấu kỹ thuật guitar slide của Paul McCartney, cũng như thêm giọng hát bè.

Sau khi xử lý bản thu âm bằng AI, Paul McCartney khẳng định “đây chính là giọng của John Lennon, trong trẻo như pha lê.” Tay trống Ringo Starr bày tỏ xúc động "như John Lennon đang đứng trong phòng thu".

Hãng thu âm Apple Corps, Capitol và Universal Music Enterprises phát hành bài hát vào vào lúc 14:00 giờ GMT ngày 2/11 (tức 21 giờ Việt Nam cùng ngày) cùng đĩa đơn đầu tay “Love Me Do” năm 1962 của ban nhạc, với ảnh bìa do hoạ sĩ người Mỹ Ed Ruscha sáng tác. Dự kiến video âm nhạc của bài hát cũng sẽ ra mắt ngày 3/11.

Ban nhạc huyền thoại The Beatles bao gồm 4 thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Sau khi tan rã vào năm 1970, mỗi thành viên đều theo đuổi sự nghiệp solo. Năm 1980, Lennon bị ám sát và qua đời tại New York (Mỹ) ở tuổi 40, trong khi Harrison qua đời vì bệnh ung thư phổi năm 2001 ở tuổi 58. Ringo Starr và Paul McCartney vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo.