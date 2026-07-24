Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Cà Mau: Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 24/7, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và bà Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau trân trọng trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và bà Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau trân trọng trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng, gồm: Mẹ Nguyễn Thị Hàng (xã Khánh Bình), Mẹ Định Thị Lẹ (xã Nguyễn Việt Khái), Mẹ Nguyễn Thị Mười (xã Khánh An) và Mẹ Phan Thị Hiền (phường Vĩnh Trạch). Đây là sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các Mẹ, trong đó, hai Mẹ có chồng và con là liệt sĩ; hai Mẹ có hai con là liệt sĩ.

Dịp này, Huân chương Kháng chiến cũng được truy tặng cho 8 liệt sĩ gồm: liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng và liệt sĩ Võ Văn An (cùng quê xã An Trạch); liệt sĩ Nguyễn Văn Quới (xã Hòa Bình); liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng (xã Tân Thuận), liệt sĩ Nguyễn Văn Việt (phường Giá Rai); liệt sĩ Trần Minh Đức (xã Quách Phẩm); liệt sĩ Nguyễn Văn Năm (phường Lý Văn Lâm) và liệt sĩ Trần Văn Tảo (xã Phú Tân).

Cà Mau: Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu.

Việc tổ chức truy tặng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã có công với cách mạng và gia đình có công với đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, mảnh đất Cà Mau - nơi tận cùng cực Nam của Tổ quốc luôn tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường và bất khuất. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Cà Mau và trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Mỗi tấm Huân chương Kháng chiến, mỗi danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được truy tặng hôm nay là sự ghi nhận, tôn vinh vô cùng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vô giá ấy. Sự hy sinh của các Mẹ, các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc, làm nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Cà Mau: Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải trao tặng Huân chương Kháng chiến cho thân nhân các liệt sĩ được truy tặng.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thân nhân người có công; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, tuyệt đối không để gia đình chính sách nào thiếu thốn hoặc không được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.

Nhất là đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở, sức khỏe cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các cháu thiếu niên, thanh niên Cà Mau luôn ghi nhớ lịch sử, tự hào về quê hương, từ đó nỗ lực học tập, lao động, cống hiến sức trẻ xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV
Cà Mau Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huân chương Kháng chiến liệt sĩ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
(Ngày Nay) - SJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 426 tỷ đồng trong năm 2025 dù doanh thu giảm hơn một nửa, tuy nhiên báo cáo tài chính vẫn nhận ý kiến ngoại trừ do kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với một số vấn đề trọng yếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sức ép khi Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố trong vụ án hàng nghìn viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ.
Chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng AI không xóa sổ người lao động mà đang thay thế các tác vụ, đồng thời tạo ra nhiều nghề nghiệp mới.
AI "xóa sổ" tác vụ, không "xóa sổ" con người
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, không chỉ ở việc thay thế một số tác vụ mà còn tạo ra nhiều vị trí công việc hoàn toàn mới. Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, "context engineer" (kỹ sư ngữ cảnh) là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất năm 2026, dù gần như chưa tồn tại vào đầu năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương
(Ngày Nay) - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.
Cấm nhập khẩu pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng). (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
(Ngày Nay) - Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ; pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng); thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...