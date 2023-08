Các địa phương khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/8 đến đêm 7/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.