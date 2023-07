Cách chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

(Ngày Nay) - Tối 27/7, theo nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng tỉnh vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Văn Dũng, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, tại Quyết định số 464-QĐ/ĐU ngày 22/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng đã thi hành kỷ luật đảng người đứng đầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Nguồn tin cho biết thêm: ‘‘Theo Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng’’.

Vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ của ngành Y tế tỉnh do có liên quan đến vụ án mua sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á.