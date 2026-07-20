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Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô

Mai Phương In bài viết
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(Ngày Nay) -  Tối 19/7, tại sân khấu Nhà Bát Giác (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm), chương trình "Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng" của Nhà hát Cải lương Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, trích đoạn cải lương Kẻ sỹ Thăng Long trở thành điểm nhấn, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong không gian văn hóa mở của Thủ đô.
Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô

Khác với không gian biểu diễn trong nhà hát, sân khấu Nhà Bát Giác tối 19/7 không có những hàng ghế cố định. Khán giả đứng thành nhiều vòng quanh sân khấu, người lớn tuổi chăm chú theo dõi từng câu vọng cổ, trong khi nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ dừng chân vì tò mò rồi nán lại đến hết chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên một bầu không khí thưởng thức nghệ thuật tự nhiên, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng gần như được xóa nhòa.

Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn "Kẻ sỹ Thăng Long", tái hiện hình ảnh người trí thức Thăng Long giàu lòng yêu nước, khí phách và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc cùng những làn điệu cải lương đặc trưng, tiết mục đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả, khép lại đêm diễn trong nhiều dư âm.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến chuỗi tiết mục đặc sắc như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Vọng cổ Tình xuân", "Thăng Long điểm hẹn", "Việt Nam quê hương tôi", "Hào khí Việt Nam", "Màu hoa đỏ", "Cánh cò và dòng sông"... được dàn dựng theo hình thức đan xen giữa ca cổ, vọng cổ và tân cổ, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, vừa tôn vinh nghệ thuật cải lương vừa lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô ảnh 1
Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô ảnh 2

Một số tiết mục hấp dẫn của chương trình âm nhạc Thanh âm hồn Việt

Điều đáng ghi nhận là chương trình đã cho thấy một hướng tiếp cận mới trong việc đưa nghệ thuật truyền thống đến với công chúng. Nếu trước đây cải lương thường gắn với không gian sân khấu chuyên nghiệp và nhóm khán giả yêu thích lâu năm, thì nay, khi được đưa ra không gian công cộng, loại hình nghệ thuật này đã trở nên gần gũi hơn với nhiều đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.

Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô ảnh 3

Một số tiết mục hấp dẫn của chương trình âm nhạc Thanh âm hồn Việt

Nhiều người xem chia sẻ họ đến phố đi bộ để vui chơi, giải trí nhưng đã bị cuốn hút bởi những giai điệu mượt mà của cải lương và lựa chọn ở lại theo dõi trọn vẹn chương trình. Không ít khán giả lần đầu tiên được thưởng thức cải lương trực tiếp ngay giữa lòng Hà Nội, qua đó có thêm góc nhìn mới về loại hình nghệ thuật truyền thống giàu giá trị của dân tộc.

Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật cộng đồng tại không gian phố đi bộ cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô. Những sân khấu mở như Nhà Bát Giác không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân và du khách có thể tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật trong một không gian gần gũi, cởi mở.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo, việc đưa cải lương, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống ra không gian công cộng là cách làm thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Thay vì chỉ tồn tại trong các nhà hát, nghệ thuật truyền thống đang từng bước hiện diện giữa đời sống đương đại, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và tạo thêm những sản phẩm văn hóa hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.

Đêm diễn tại Nhà Bát Giác khép lại, nhưng những tràng pháo tay cùng sự nán lại của đông đảo khán giả đã cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có sức sống mạnh mẽ khi được làm mới bằng cách tiếp cận phù hợp. Đó cũng là tín hiệu tích cực cho hành trình đưa cải lương đến gần hơn với cộng đồng, để những giá trị văn hóa lâu đời tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong nhịp sống hiện đại.

Mai Phương
Hà Nội văn hóa nhà Bát giác di sản công nghiệp văn hóa

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