Châu Âu được mùa lúa nhưng giá gạo vẫn cao

Sáng 5/9 (ngày 21/7 năm Quý Mão), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nhân Ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Quý Mão 2023).

Ngày 4/9, tổ chức nhân đạo Save the Children (Cứu trợ trẻ em) công bố số liệu thống kê cho thấy tính đến cuối năm 2022, ít nhất 1,85 triệu trẻ em ở Nam sa mạc Sahara thuộc châu Phi đã phải di dời nơi ở trong nước do thảm họa khí hậu. Đáng chú ý, con số này đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021.