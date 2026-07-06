Chính thức khởi công Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Vào lúc 7 giờ sáng ngày 6/7, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã chính thức được thực hiện.

Tham dự lễ triển khai có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo TPHCM cùng lực lượng tham gia trực tiếp các hoạt động thăm dò, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Bên cạnh đó, lễ còn có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh và những người trực tiếp cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ.

Chương trình bắt đầu với lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng đã chính thức diễn ra.

Theo đánh giá của lực lượng tìm kiếm, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin, thu thập chứng cứ sang công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên thực địa. Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng trong việc đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động trên toàn quốc. Trong thời gian vừa qua, chiến dịch đã quy tập gần 1.300 hài cốt liệt sĩ, trong đó nhiều liệt sĩ đã xác định được nhân thân, qua đó đưa nhiều liệt sĩ trở về với đất mẹ, với đồng đội sau nhiều thập kỷ xa Tổ quốc, gia đình.

Vào chiều ngày 5/7, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ toàn bộ công tác tổ chức, chuẩn bị chu đáo để buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, đúng nghi thức, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, ngay sau lễ triển khai, Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TPHCM phải xây dựng quy trình chi tiết cho từng khâu: khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ; bảo quản di vật, hài cốt; tổ chức tưởng niệm trước khi truy điệu và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.