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Phát hiện nhiều dấu hiệu nghi hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Sau 3 ngày khảo sát, thăm dò bằng radar xuyên đất tại Công viên Lê Thị Riêng, các đơn vị chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong chiến tranh.
Một chiến sĩ công binh đang kiểm tra thông số máy sau khi khảo sát
Một chiến sĩ công binh đang kiểm tra thông số máy sau khi khảo sát

Theo đại diện đội khảo sát thuộc Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM, kết quả khảo sát ban đầu cho thấy các thiết bị chuyên dụng đã phát hiện những vị trí bất thường tại các địa điểm khảo sát. Tại khu vực A, radar đã phát hiện 3 vùng đất bị xáo trộn, trong đó dấu hiệu rõ nhất là một rãnh nghi vấn nằm ở độ sâu 1,2–1,8 m, rộng 2,5–3,5 m và dài hơn 10 m. Đây là dấu hiệu phù hợp với dự đoán về vị trí mộ chôn tập thể.

Tương tự, tại khu vực C, radar cũng ghi nhận một vùng đất có nhiều dấu hiệu xáo trộn, với chiều dài hơn 10 m, sâu khoảng 1,1 m, rộng 2,5–4,5 m.

Phát hiện nhiều dấu hiệu nghi hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ảnh 1

Đội khảo sát đang tiến hành thăm dò tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngoài ra, kết quả đo ảnh điện cũng xác định tại một số địa điểm xuất hiện các dấu hiệu lạ dưới lòng đất. Kết quả phân tích cho thấy khả năng tồn tại hai rãnh rộng khoảng 8 m ở độ sâu 2–6 m tại khu vực B. Đây là những dấu hiệu trùng khớp với dự đoán về các điểm có thể là nơi chôn cất tập thể liệt sĩ vào năm 1968 theo các tài liệu lịch sử.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kết quả quét radar xuyên đất và khảo sát ảnh điện của các đơn vị độc lập đều cho thấy các dấu hiệu khá tương đồng; khả năng tồn tại rãnh mộ chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng là rất lớn. Đây cũng là cơ sở để các đội tìm kiếm xúc tiến các bước tiếp theo.

Phát hiện nhiều dấu hiệu nghi hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ảnh 2

Đã có những dấu hiệu bất thường được phát hiện

Công tác tìm kiếm chính thức dự kiến sẽ được triển khai và kéo dài trong khoảng 3 tháng, với tổng diện tích khoảng 2.500 m² trong công viên. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng phương pháp “cuốn chiếu”, sử dụng máy xúc cỡ nhỏ bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng 1 m, sau đó lực lượng chuyên môn tiếp tục đào thủ công xuống các lớp sâu hơn. Các đội tìm kiếm sẽ dùng tay đào từng lớp đất và sàng lọc kỹ lưỡng nhằm phát hiện hài cốt hoặc các di vật liệt sĩ (nếu có).

Hiện nay, công tác hậu cần phục vụ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng như dựng lều bạt, đưa máy móc, trang thiết bị… đang được triển khai. Các đơn vị chức năng cũng tiến hành dựng hàng rào bảo vệ một phần công viên nhằm hạn chế người dân tiếp cận trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, lễ động thổ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6.

Trọng Thịnh
Công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM Quân khu 7 Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Trung

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