Chính thức sử dụng radar xuyên đất tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Sáng ngày 15/6, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn chính thức đưa radar xuyên đất vào khảo sát, thăm dò tại Công viên Lê Thị Riêng nhằm xác định vị trí nghi có các rãnh mộ chôn cất liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong chiến tranh.

Theo kế hoạch, hoạt động thăm dò bắt đầu từ sáng 15/6 và kéo dài khoảng 3 ngày. Lực lượng tham gia bao gồm các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, binh chủng Công binh, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; cùng đội chuyên gia vật lý địa cầu đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và Đại học Bách khoa TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM xác định có 3 khu vực được ưu tiên khảo sát, gồm: khu vực phía đông Nhà truyền thống trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, diện tích khoảng 500 m² (khu A); khu vực gần cà phê Sân Chim, khoảng 1.200 m² (khu B); và khu vực gần cầu Thê Húc, diện tích khoảng 800 m² (khu C). Theo đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, các vị trí này được lựa chọn dựa trên việc đối chiếu tư liệu lịch sử, bản đồ, lời kể nhân chứng cùng các kết quả nghiên cứu trước đó.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm được triển khai theo phương pháp cuốn chiếu, tập trung xác định những khu vực có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Các dữ liệu thu được sẽ được tổng hợp, phân tích và đối chiếu với tư liệu lịch sử trước khi đề xuất các bước tìm kiếm tiếp theo.

Có mặt trong lực lượng tìm kiếm, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, người nhiều năm hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm liệt sĩ và là người đề xuất việc tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, cho biết khó khăn lớn nhất tại khu vực này là các dấu mốc xưa gần như không còn. Nghĩa trang cũ đã bị giải tỏa, nhiều công trình được xây mới và thay đổi theo thời gian, khiến việc xác định vị trí cụ thể ngoài thực địa gặp nhiều trở ngại.

“Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật đối chiếu không ảnh cũng như từ lời kể của các nhân chứng, các dấu mốc đã dần được phục dựng tương đối rõ”, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm.