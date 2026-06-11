Công nghệ "xuyên lòng đất" tìm hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Theo Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, trong những ngày tới, tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ sử dụng các thiết bị hiện đại nhất để phục vụ công tác đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, một thiết bị quan trọng được sử dụng là hệ thống radar xuyên đất (Georadar) có tên IDS Duo Detector. Đây là loại máy thường được ứng dụng trong các hoạt động khảo sát công trình ngầm, nghiên cứu địa chất và khảo cổ học. Theo nguyên lý hoạt động, máy sử dụng sóng điện từ truyền vào lòng đất và thu nhận các tín hiệu phản xạ. Từ đó, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra các lát cắt địa chất, giúp nhận diện những cấu trúc nằm bên dưới bề mặt đất.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, radar xuyên đất (Georadar) là một phương pháp địa vật lý hiện đại, sử dụng trường sóng điện từ ở dải tần số từ 10 - 3000 MHz để nghiên cứu cấu trúc và đặc tính của vật chất từ nông đến sâu với độ phân giải cao. Thiết bị radar xuyên đất IDS có khả năng phát hiện, phân tích các dị vật ngầm sâu đến 6m dưới mặt đất. Qua đó, cung cấp cho đội tìm kiếm những thông tin hữu ích để xác định vị trí, diện tích cần đào mà không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật ngầm, giúp giảm thiệt hại và tiết kiệm công sức, thời gian.

PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý Địa cầu thuộc Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho rằng sau gần 60 năm, thời gian và sự phát triển của đô thị đã làm cho các dấu tích chiến tranh bị thay đổi đáng kể, nên phương pháp địa vật lý được xem là hướng tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay.

Ngoài giải pháp sử dụng radar xuyên đất, các đội tìm kiếm còn áp dụng thêm phương pháp đo điện trở suất một chiều trong khu vực nghi vấn. Dữ liệu điện trở suất thu thập được sẽ phản ánh sự khác biệt về đặc tính vật liệu của môi trường khảo sát, qua đó có thể phát hiện những thông số bất thường tại các điểm khảo sát, giúp việc đánh giá trở nên chính xác hơn.

Được biết, Công nghệ radar xuyên đất này hiện cũng đã được ứng dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, máy radar xuyên đất IDS Duo Detector được ứng dụng rộng rãi trong các dự án nghiên cứu công trình ngầm quân sự và dân dụng, giúp chủ đầu tư nắm rõ các chướng ngại vật dưới lòng đất để lập phương án kỹ thuật, dự toán chi phí và hạn chế rủi ro khi thi công. Thiết bị này từng được sử dụng trong dự án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng) và đạt kết quả khả quan.

Ban Chỉ đạo 515 đề xuất xây dựng công viên nghĩa trang hoặc khu tưởng niệm sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Theo Ban Chỉ đạo, việc xây dựng một công trình tưởng niệm tại đây được kỳ vọng sẽ trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là nơi để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.