Tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM vừa thông tin, trong hai ngày 13/6 và 14/6, đồng bào cùng chư tăng, ni, Phật tử tại TPHCM sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam.
Lễ cầu siêu tại công viên Lê Thị Riêng năm 2025
Lễ cầu siêu tại công viên Lê Thị Riêng năm 2025

Theo kế hoạch, chiều 13/6, các đại biểu và Phật tử sẽ tham dự khóa lễ trì tụng kinh Địa Tạng tại công viên. Sáng 14/6, lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các liệt sĩ và đồng bào yêu nước sẽ được tổ chức tại đây. Chiều cùng ngày, lễ Trai đàn chẩn tế, siêu tiến anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh sẽ được cử hành, do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TPHCM đương vi sám chủ.

Tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng ảnh 1

Phâp giáo TPHCM tổ chức cầu siêu cho đồng bào tử nạn do Covid-19 năm 2022

Được biết, Hòa thượng Thích Lệ Trang hiện đang trụ trì chùa Định Thành. Trước đây, Hòa thượng từng có thời gian dài tu học, trụ xứ tại ngôi chùa này – nằm trong khu vực gần Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là Nghĩa trang Chí Hòa – Đô Thành), và đã nhiều lần đến khu vực nghĩa trang để giúp đồng bào thực hiện các nghi thức tâm linh. Vì vậy, Hòa thượng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, góp phần giúp cơ quan chức năng hình dung rõ hơn về diện mạo, địa thế của nghĩa trang trước đây, từ đó hỗ trợ xác định chính xác vị trí các hố chôn liệt sĩ tập thể năm 1968.

Trọng Thịnh
Hòa thượng Thích Lệ Trang Công viên Lê Thị Riêng lễ cầu siêu

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