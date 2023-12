Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại liên đoanh của Viettel tại Lào

Tại buổi làm việc, đại diện Star Telecom đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ những kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như những đóng góp về kinh tế xã hội cho đất nước Lào sau 14 năm chính thức kinh doanh tại thị trường này.

Tham dự sự kiện còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Kế hoạch Đầu tư, Công thương và Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Đối ngoại Trung ương.

Mang dịch vụ viễn thông tới mọi người dân

Hơn 14 năm đầu tư tại Lào, Viettel đã góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Số lượng người dân Lào tiếp cận với di động đã tăng gấp 6 lần, từ 18% lên 100%. Hạ tầng mạng lưới của Unitel đã phủ sóng khắp đất nước tới 100% các huyện, trong đó 4G phủ sóng tới 70% (thủ phủ hơn 96%), góp phần đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất Đông Nam Á, Internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ nhân dân Lào.

Đến nay, Unitel hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất, là một trong những công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất, được Đảng và Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu điển hình cho hợp tác kinh tế. Tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 27.000 lao động.

Đóng góp công nghệ cho chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi số tại Lào

Unitel có nhiều hỗ trợ tích cực cho chính phủ Lào trong chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử, Y tế thông minh… với tổng giá trị trên 33 triệu USD. Là đơn vị đầu tiên được Ngân hàng Trung ương Lào cho phép thử nghiệm mô hình Mobile Money, ví điện tử U-money của Unitel được mở rộng tới 80 nghìn điểm thanh toán tại 18/18 tỉnh, kết nối liên thông với tất cả các ngân hàng, đóng vai trò không nhỏ trong việc chuyển tiền cho người dân nghèo tại các khu vực chưa có ngân hàng... U-Money đã mang đến một cuộc cách mạng tài chính số tại Lào, tạo sự tiện dụng cho hơn 1,6 triệu thuê bao đăng ký, 300 nghìn thuê bao sử dụng thường xuyên và đạt mức tăng trưởng 93% trong năm 2023.

Tại chuyến viếng thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng đặc biệt về thành công của Viettel với mô hình đầu tư liên doanh tại Lào, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Unitel đã đạt được, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của nước sở tại. Chủ tịch Quốc nhận xét: “Unitel là ví dụ điển hình thành công về đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Viettel trên khắp thế giới trong những năm qua. Unitel cũng đã góp phần giúp cho năng lực về viễn thông cũng như chuyển đổi số của Lào gia tăng và có những bước tiến thần kì. Đây cũng là điển hình của sự hợp tác giữa 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào. Unitel phải lấy ngôi sao vàng trên quốc kỳ của ta để làm hình mẫu, làm đích để phấn đấu, và luôn tâm niệm rằng là trong trái tim của chúng ta lúc nào cũng có một ngôi sao vàng. Phải luôn ở vị thế của một ngôi sao.”

Cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao của đất nước, ông Trần Trung Hưng – Tổng giám đốc Unitel khẳng định: “Hiện nay, kinh tế Lào đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngân sách cho chuyển đổi số còn hạn chế. Trong khi đó các sản phẩm của Tập đoàn Viettel đã rất thành công và đã triển khai tại nhiều bộ ban ngành và địa phương. Viettel mong muốn có thể hỗ trợ các dự án về CNTT, dịch vụ số, sản phẩm của Viettel đến nước bạn Lào để quá trình chuyển đổi số của Lào theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới.”

Unitel vinh dự nhận được nhiều giải thưởng do Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam trao tặng như Bằng khen của Chính phủ Lào (2014); Huân chương lao động hạng hai do Thủ tướng Lào trao tặng (2018); Huân chương Ishala hạng nhất và Huân chương phát triển hạng nhất do Chủ tịch nước Lào trao tặng (2019); Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam trao tặng (2019). Doanh nghiệp cũng đón nhận nhiều giải thưởng quốc tế như: Thương hiệu viễn thông hoạt động hiệu quả số 1 trong khu vực ASEAN, Top 30 thương hiệu viễn thông giá trị nhất trong khu vực và đứng số 1 tại Lào (theo đánh giá của Brand Finance năm 2016); Giải Vàng hạng mục Sản phẩm/dịch vụ Công nghệ Thông tin tốt nhất dành cho Chính phủ Lào từ IT World Award...