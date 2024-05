Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Kỳ thi năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào quy chế thi danh mục các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than; bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Ngoài ra, Bộ bổ sung các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách; bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Kỳ thi năm nay, tỉnh tổ chức 35 điểm thi với gần 1.000 phòng thi, 110 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng. Đến nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh là trên 22.800 thí sinh, trong đó có 19.761 học sinh trung học phổ thông; 3.119 học sinh giáo dục thường xuyên; 852 thí sinh tự do; có 1.346 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp, trên 21.500 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu. Bên cạnh đó, công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi cần thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy chế, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh, trật tự Kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Kỳ thi, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ chấm thi trắc nghiệm đảm bảo chính xác, an toàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và cán bộ coi thi về công tác coi thi, nhất là các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Kỳ thi, xây dựng phương án xử lý các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thiên tai, thời tiết.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/6. Trong đó, học sinh lớp 12 trung học phổ thông sẽ dự thi 4 bài gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội để xét tốt nghiệp. Thí sinh học giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài gồm Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên có thể đăng ký thi thêm môn Ngoại ngữ nếu có nhu cầu sử dụng kết quả này để xét tuyển đại học, cao đẳng.